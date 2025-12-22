De fábrica abandonada en Castellón a referente europeo

Lo que durante años fue una antigua fábrica cerámica en desuso se ha convertido hoy en un modelo de regeneración urbana reconocido en Europa. Esta transformación ha llevado a un municipio de la provincia de Castellón a situarse como referente internacional en recuperación del patrimonio, hasta el punto de ser la única ciudad española presente en las jornadas de formación para Transfer Networks del programa europeo URBACT, celebradas recientemente en París.

En este encuentro estratégico, centrado en la coordinación de redes europeas de transferencia de buenas prácticas, la delegación municipal ha participado como ciudad líder de la red CivicHeritage, un reconocimiento que sitúa a Onda entre las ciudades con mayor proyección y capacidad de influencia en las políticas urbanas europeas. En este contexto, el concejal de Innovación y Proyectos Europeos, Vicent Bou, ha señalado que “formar parte de estas jornadas confirma que Onda participa en Europa, pero sobre todo lidera proyectos y marca camino a otras ciudades”.

Como ciudad líder de CivicHeritage, el Ayuntamiento coordinará a ocho ciudades europeas interesadas en replicar su modelo de recuperación de espacios patrimoniales en desuso. Durante las sesiones celebradas en París se han presentado las claves de la buena práctica Repurposing Heritage, basada en la transformación de la antigua fábrica cerámica de La Campaneta en un espacio cultural y formativo al servicio de la ciudadanía.

Bou ha subrayado además que “Europa reconoce en Onda un modelo de regeneración urbana que pone a las personas en el centro, recupera el patrimonio y lo convierte en oportunidades sociales, culturales y económicas para el municipio”.

La delegación ondense ha asistido en calidad de ciudad líder de la red CivicHeritage, un reconocimiento que sitúa a Onda dentro del grupo de municipios europeos con mayor proyección y capacidad para influir en las políticas urbanas. / MEDITERRÁNEO

Una estrategia europea sostenida en el tiempo

La participación en estas jornadas se enmarca en una estrategia europea consolidada, que en los últimos años ha sido reconocida por la Unión Europea como Buena Práctica URBACT y que ha permitido al municipio participar activamente en encuentros internacionales, redes de cooperación y foros de innovación urbana.

Actualmente, el Ayuntamiento forma parte de otras iniciativas europeas vinculadas a la sostenibilidad, la innovación urbana y la cohesión social, consolidándose como una administración capaz de captar fondos europeos, generar alianzas internacionales y transformar estos recursos en proyectos que mejoran la calidad de vida de la ciudadanía.