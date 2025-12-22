¿Qué hará Peñíscola con el cámping Bellavista? Inversión de 3,2 millones para nuevos servicios y aparcamientos

El Ayuntamiento de Peñíscola ha formalizado este lunes la compra del antiguo cámping Bellavista. Es un terreno de 22.635 metros cuadrados situado muy cerca del núcleo urbano y que incluye varias edificaciones y una piscina. La operación supone una inversión total de 3,2 millones de euros, sumando los 2,9 millones del precio de compra y los impuestos asociados.

El alcalde, Andrés Martínez, rubricó la adquisición ante notario y destacó que el objetivo de esta compra es «múltiple», ya que permitirá ampliar el cementerio municipal, crear nuevas plazas de aparcamiento en el centro y habilitar equipamientos y servicios de carácter social en los edificios existentes.

Ampliación del cementerio y macroaparcamiento

Martínez recordó que el cementerio se encuentra «prácticamente completo» pese a las ampliaciones realizadas en los últimos años, por lo que la obra de extensión será «prioritaria». Asimismo, la proximidad del terreno al casco urbano ofrece una solución inmediata a la falta de estacionamiento:

según el alcalde, su superficie permitiría habilitar hasta 1.000 nuevas plazas de aparcamiento si se destinara íntegramente a ese uso.

El Ayuntamiento comenzará ahora a acondicionar el espacio y redactará un proyecto que integre todas las necesidades previstas.

El alcalde, Andrés Martínez, rubricó ante notario la compra de los terrenos del cámping Buenavista. / Mediterráneo

Edificaciones y piscina para nuevos usos municipales

El terreno adquirido incluye tres edificios, dos bloques con 15 apartamentos y una piscina, construcciones que el consistorio prevé aprovechar «al máximo». La intención municipal es destinar estos espacios a actividades socioculturales, deportivas y servicios sociales, además de incorporar nuevos equipamientos municipales. Martínez avanzó que el Plan de Usos se definirá en los próximos meses y que el Ayuntamiento afronta este proyecto «con la máxima ilusión».

Financiación de la operación

El consistorio ha formalizado un préstamo bancario de 2,6 millones de euros para cubrir la mayor parte de la compra. El presupuesto municipal ya contemplaba 300.000 euros para una ampliación del cementerio en una parcela menor. Además, en el último pleno se aprobó una modificación presupuestaria que incorporó 400.000 euros procedentes de remanentes para sufragar los impuestos asociados.

El coste final de la adquisición asciende a 3.246.535,47 euros.