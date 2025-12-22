Llegada de Papá Noel a Burriana: horarios, recorrido y zonas inclusivas del desfile

El Ayuntamiento de Burriana ha presentado una amplia programación navideña para celebrar la llegada de Papá Noel, una de las citas más esperadas en la ciudad. La jornada, que tendrá lugar este martes, 23 de diciembre, está diseñada para el disfrute de las familias y, especialmente, de los niños, protagonistas de esta tradición navideña.

Recepción de cartas a Papá Noel en varios puntos de Burriana

La mañana comenzará con la recogida de cartas, donde Papá Noel visitará distintos barrios para acercarse a todos los niños del municipio. Los horarios serán:

De 10:00 a 10:45 h : Puerto, junto a la zona de juegos infantiles.

: Puerto, junto a la zona de juegos infantiles. De 11:15 a 12:05 h : Plaza Calatrava.

: Plaza Calatrava. De 12:35 a 13:30 h: Plaza 9 d’Octubre.

Estas paradas permitirán que las familias entreguen sus cartas y disfruten de la presencia de Papá Noel en un ambiente cercano y festivo.

Reocrrido de Papa Noel en Burriana. / Mediterráneo

Desfile de Papá Noel: horario, recorrido y zonas inclusivas

La llegada oficial de Papá Noel tendrá lugar por la tarde, a las 18:30 horas, con un desfile que partirá desde la Plaza de les Monges y recorrerá diversas calles de Burriana hasta llegar al Centre Municipal de Cultura La Mercé. Santa Claus desfilará en su gran trineo iluminado, acompañado de elfos y personajes navideños.

El Ayuntamiento ha preparado dos zonas inclusivas para garantizar que todos los niños puedan disfrutar del desfile:

Primer tramo sin música, luces ni caramelos , pensado para personas con sensibilidad sensorial.

, pensado para personas con sensibilidad sensorial. Segundo tramo solo sin música, al que seguirá el desfile completo con todos los elementos habituales.

Actuación infantil en La Mercé para cerrar la jornada

La celebración concluirá en el Centre Municipal de Cultura La Mercé, donde tendrá lugar una actuación musical infantil llena de sorpresas para los más pequeños.

La concejal de Fiestas, Paloma Boix, destaca que esta jornada «está pensada para llevar la ilusión de la Navidad a los niños de Burriana, creando recuerdos especiales en familia y llenando las calles de alegría y emoción». También subraya la importancia de ofrecer actividades adaptadas y accesibles, para que todos los niños puedan disfrutar de estas fechas.