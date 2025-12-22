Moró aprueba unas cuentas de 7,3 millones para 2026 y culminarán la residencia de mayores y el colegio

El Ayuntamiento de Sant Joan de Moró ha aprobado el presupuesto municipal para 2026, que asciende a 7,3 millones de euros y que permitirá culminar dos de los proyectos más importantes para el municipio: la nueva residencia de mayores y el nuevo CEIP Sant Joan de Moró, ambos previstos para entrar en funcionamiento a lo largo del próximo ejercicio.

El alcalde de Sant Joan de Moró, Vicente Pallarés, ha calificado las cuentas como “ilusionantes y decisivas” para el futuro del municipio. “Este presupuesto nos permite seguir cumpliendo con nuestro compromiso con los moroneros: resolver problemas, atender demandas y mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos”, ha señalado.

Un presupuesto inversor sin subir impuestos

Las cuentas municipales para 2026 destacan por su marcado carácter inversor, con 4,2 millones de euros destinados al capítulo de inversiones, sin dejar de lado las políticas sociales. Todo ello, además, sin subir impuestos, manteniendo el IBI en el mínimo legal, uno de los más bajos posibles.

“Gobernar no va solo de números, sino de personas con necesidades concretas que atendemos con transparencia y trabajo”, ha subrayado Pallarés.

Última anualidad del nuevo CEIP Sant Joan de Moró

Uno de los principales ejes del presupuesto es la educación. En concreto, se destinan 2.846.019,52 euros a la construcción del CEIP Sant Joan de Moró, dentro del Plan Edificant, correspondiente a la última anualidad de un proyecto que encara su fase final.

Las obras comenzaron en 2024 y cuentan con un presupuesto global de 7.949.309 euros (IVA incluido), financiado por la Generalitat Valenciana. El nuevo centro educativo dispondrá de dos líneas de Infantil y Primaria, con aulas de 2 años, comedor, gimnasio y zonas deportivas como campo de futbito y galotxa.

La residencia de mayores, operativa en 2026

El presupuesto también reserva 841.470,91 euros para la adecuación del entorno de la residencia de mayores de Sant Joan de Moró, otro proyecto estratégico que estará operativo en 2026. La Generalitat ha invertido 7,3 millones de euros en esta infraestructura, que contará con 60 plazas y generará al menos 41 empleos directos.

Según el alcalde, la residencia “se convertirá en un referente en la atención a personas mayores, con plazas modernas y adaptadas a las necesidades de la población dependiente”.

Nuevas inversiones en espacios públicos y servicios

Además, el presupuesto municipal incluye otras actuaciones destacadas:

135.000 euros para la adquisición del antiguo cine y su transformación en centro social y cultural.

91.642,02 euros para la creación de una nueva plaza y zona verde en la calle Santísima Trinidad.

para la creación de una en la calle Santísima Trinidad. 45.000 euros para nuevos nichos en el cementerio municipal.

para nuevos nichos en el cementerio municipal. 20.000 euros para el asfaltado de caminos rurales.

para el asfaltado de caminos rurales. Inversiones en señalización de sendas y expropiaciones en avenidas clave del municipio.

Apuesta por lo social, cultural y la conciliación

El Ayuntamiento mantiene intactas las partidas destinadas a la actividad social, cultural y festiva, apoyando al tejido asociativo local. Asimismo, se refuerzan las políticas de conciliación familiar y laboral, con cerca de 20.000 euros para escoletas de Navidad, Pascua y verano, más de 17.000 euros para la escola matinera y vespertina, y 27.500 euros para la Unidad de Respiro.

“Los vecinos de Sant Joan de Moró pueden estar tranquilos: empezamos el año con el presupuesto aprobado, unas cuentas que nos permitirán seguir creciendo y mejorando nuestro pueblo”, ha concluido Vicente Pallarés.