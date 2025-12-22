El pleno de Jérica aborda la investigación judicial del alcalde investigado por acoso a menores y el PSPV pide una moción de censura

La pedanía de Novaliches, perteneciente al municipio de Jérica, en la comarca del Alto Palancia, ha acogido este lunes el último pleno del año del Ayuntamiento, marcado por la investigación judicial abierta contra el alcalde de la localidad, Jorge Peiró (PP), por un presunto caso de acoso sexual a dos menores de edad.

La situación copó buena parte de la sesión plenaria (en la que se aprobó el presupuesto municipal para 2026) después de que, en ruegos y preguntas, el grupo municipal socialista trasladara su preocupación por el impacto que el caso está teniendo en la imagen del municipio y planteara al Partido Popular que promueva una moción de censura para apartar al alcalde del cargo.

Durante su intervención, el PSPV expresó su respeto a la presunción de inocencia, como principio fundamental del Estado de Derecho, y subrayó al mismo tiempo la necesidad de proteger la identidad y la privacidad de las presuntas víctimas. No obstante, consideró incompatible la continuidad del alcalde con la defensa del buen nombre de Jérica mientras dure la investigación judicial.

En este contexto, desde el grupo socialista se formularon varias preguntas, "sin obtener respuesta", al Partido Popular relacionadas con el conocimiento previo que pudiera tener la formación sobre la situación legal del alcalde, el daño reputacional que, a su juicio, se está produciendo a nivel nacional y la responsabilidad política derivada de contar con mayoría suficiente para impulsar una dimisión o una moción de censura.

Asimismo, los socialistas apelaron directamente a los concejales del PP para que hagan uso de su mayoría absoluta -(la corporación está formada por 6 ediles del PP, dos del PSOE y uno de IU) y adopten “una solución responsable” que evite que el nombre del municipio quede ligado a un alcalde investigado por presuntos delitos de acoso sexual a menores.

El alcalde mantiene que es inocente

Jorge Peiró reitera su inocencia y afirmó en la sesión plenaria que continuará como alcalde para seguir trabajando por su pueblo y por las muestras de apoyo de la que gente que le ha votado.

El debate se produce días después de que el PSPV a nivel provincial reclamara más actuaciones al Partido Popular, una vez que esta formación anunciara la destitución de Peiró como asesor de la Diputación de Castellón y su suspensión de militancia. Desde las filas socialistas insistieron entonces en la necesidad de activar el mecanismo democrático de la moción de censura para apartarlo de la alcaldía.