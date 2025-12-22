Los vecinos de Forcall decidirán entre tres propuestas el diseño de su futura Plaça Major

La localidad de Forcall avanza en el proceso de transformación de su Plaça Major, tras haber sometido a consulta ciudadana tres propuestas urbanísticas durante el puente festivo. Un proceso que ha permitido a los vecinos conocer los proyectos y expresar sus opiniones en las oficinas del Ayuntamiento. Las alternativas se han presentado como continuación del acuerdo alcanzado en los presupuestos participativos del año pasado, donde se decidió crear una isla peatonal en uno de los espacios más emblemáticos del municipio.

Se trata de una consulta que forma parte de las fases iniciales para definir el futuro diseño de esta ágora que, además, estará acompañado por una ordenanza de tráfico y aparcamiento con sanciones específicas para garantizar un uso adecuado de la misma.

Imagen de una de las iniciaitivas que se han puesto a disposición de la ciudadanía para que las valore. / Javier Ortí

La primera propuesta divide la plaza en tres zonas: una parte norte con dos áreas de carga y descarga y paso de vehículos; otra central, con un carril de doble sentido y dos zonas peatonales equipadas con árboles, bancos y jardineras, con dos plazas de carga y descarga en el lado este; y una área sur frente al Palau dels Osset, con cuatro plazas de carga y descarga y jardineras destinadas a ordenar el tráfico y evitar estacionamientos.

Espacio para eventos tradicionales

La segunda propuesta mantiene la esencia de la primera, pero adapta la zona central para conservar la posibilidad de instalar la tradicional Barraca de Sant Antoni. Los árboles se situarían a ambos lados del carril y solo en la mitad norte, mientras que en la sur se optaría únicamente por bancos y jardineras. Las plazas de aparcamiento serían las mismas.

"Esta es una iniciativa en la que la voz del vecindario cobra todo el protagonismo, de manera que en las próximas semanas veremos qué propuesta recibe más apoyos o si se presenta alguna de nueva o alguna modificación de estas tres" Santiago Pérez — Alcalde de Forcall

Y la tercera opción reorganiza el tráfico situando entre tres y cuatro plazas de carga y descarga en la parte norte. En la zona central, el carril de doble sentido discurriría por el lado oeste, dejando el resto del espacio, hasta la acera este, para un amplio paseo peatonal con árboles, bancos y jardineras.

Dar voz a la ciudadanía

El alcalde de Forcall, Santiago Pérez, subraya que se trata de un proyecto en el que la participación ciudadana es clave. «Es una iniciativa en la que la voz del vecindario cobra todo el protagonismo, de manera que en las próximas semanas veremos qué propuesta recibe más apoyos o si se presenta alguna de nueva o alguna modificación de estas tres», explica.

Sobre los plazos, se muestra prudente y recuerda que los trámites aún deben superar diversas fases. «El proceso aún será largo. Primero hay que terminar todas las fases previas, después hará falta ver los materiales y mobiliario que se tendrán que adquirir y, finalmente, se ejecutarán las obras», explica el munícipe.

Aun así, Pérez confía en que, si todo avanza según lo previsto y no surgen inconvenientes, podría iniciarse la materialización del proyecto en alrededor de un año.