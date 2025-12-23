Burriana vibra con la mágica llegada de Papá Noel: las mejores imágenes del desfile
La recepción de cartas, seguida del desfile y un espectáculo infantil han llenado las calles de la capital de la Plana Baixa en una mágica jornada navideña
Burriana ha disfrutado este martes de una de las citas más esperadas de la Navidad: la llegada de Papá Noel, una jornada pensada para las familias y, especialmente, para los más pequeños.
La programación comenzaba por la mañana con la recepción de cartas, en la que los elfos recorrieron distintos puntos de la ciudad para acercar la magia navideña a todos los barrios. La primera parada fue el Puerto, junto a la zona de juegos infantiles; después, la actividad continuó en la plaza Calatrava y concluyó en la plaza 9 d’Octubre, donde decenas de niños entregaron sus deseos navideños.
Ya por la tarde tuvo lugar el momento más esperado: la llegada oficial de Papá Noel. El desfile arrancó en la avenida Nules y recorrió varias calles hasta llegar al Centre Municipal de Cultura La Mercé. Papá Noel desfiló en su gran trineo iluminado, acompañado de elfos y personajes navideños, llenando la ciudad de música, color e ilusión.
El recorrido incluyó dos tramos inclusivos para garantizar que todas las personas pudieran disfrutar del desfile con comodidad. El primero, sin música, luces ni caramelos; el segundo, también sin música ni luces, dio paso al desfile completo con todos sus elementos tradicionales.
La jornada concluyó en La Mercé con una actuación musical infantil que puso el broche final a un día repleto de diversión, sorpresas y emoción.
La concejala de Fiestas, Paloma Boix, destacó que “ver la ilusión en los ojos de los niños y la emoción en las familias es la mayor satisfacción para este Ayuntamiento”. También subrayó que “acercar la magia de la Navidad a cada rincón de Burriana y crear recuerdos que perduren en el tiempo es el verdadero sentido de estas celebraciones”.
