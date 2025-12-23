El Consell destaca en Onda 40,8 millones para un regadío más eficiente y sostenible

La política del agua vuelve al centro de la agenda económica del Consell. La Generalitat ha dado un giro decidido a su estrategia hidráulica al incrementar en un 60 % el presupuesto de la Dirección General del Agua, que alcanza este año una cifra histórica de 97 millones de euros. De ese total, 40,8 millones se destinan a la modernización de regadíos, una apuesta clave para mejorar la eficiencia, reducir los costes energéticos y reforzar la competitividad del sector agrario valenciano.

Así lo ha subrayado el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, durante su visita a la Comunidad de Regantes Cota 220 del río Mijares, en el término municipal de Onda, acompañado por la alcaldesa de la localidad, Carmina Ballester. Una visita que pone el foco en el regadío no solo como infraestructura agraria, sino como palanca económica y garantía de futuro para el mundo rural.

La actuación desarrollada en Cota 220, ya en funcionamiento, ha supuesto una inversión de 1,3 millones de euros y beneficia a 2.847 hectáreas de cultivo y a 1.650 regantes. Se trata de un proyecto orientado a la eficiencia energética, la modernización de las instalaciones y la mejora de la seguridad en el suministro, elementos cada vez más determinantes en la viabilidad de las explotaciones.

“Este proyecto ejemplifica el modelo de regadío que impulsa la Generalitat: más eficiente, con menor coste energético y mayor autonomía”, ha señalado Barrachina, quien ha defendido el regadío moderno como “una infraestructura estratégica para la rentabilidad del campo valenciano”.

En este sentido, el conseller ha insistido en que la Comunitat Valenciana “necesita un regadío seguro y tecnológicamente avanzado, porque es la base de la competitividad agrícola y la condición para que el sector tenga futuro”. Cada inversión que reduce costes y optimiza recursos, ha añadido, “es una inversión en empleo, estabilidad y cohesión territorial”.

Barrachina ha recalcado que estas políticas responden a decisiones estructurales: “Queremos que el agricultor pueda producir con garantías, con costes controlados y haciendo un uso responsable de un recurso tan escaso como el agua. Nuestra hoja de ruta es clara: ni una gota de agua perdida ni un euro de más en la factura energética del regante”.

Por su parte, la alcaldesa de Onda ha valorado la visita del conseller como una muestra del compromiso real de la Generalitat con el campo valenciano y con los agricultores. Ballester ha destacado que infraestructuras como las de la Comunidad de Regantes Cota 220 “son un referente de futuro en eficiencia, sostenibilidad y modernización del regadío”.

“La sostenibilidad no se grita, se trabaja, y nuestros regantes y agricultores son el mejor ejemplo de ello”, ha afirmado la alcaldesa, quien ha querido reconocer el esfuerzo colectivo de los comuneros de Onda. “Hablamos de cerca de 1.750 regantes y casi 3.000 hectáreas en producción, fruto de más de cuarenta años de trabajo constante por nuestro campo”.

En la visita a la Comunidad de Regantes Cota 220, Barrachina ha destacado una actuación orientada a la eficiencia energética y a la modernización del sistema de riego. / MEDITERRÁNEO

Modernización en Onda con ahorro energético

Los trabajos ejecutados en la Comunidad de Regantes Cota 220 han incluido la instalación de plantas fotovoltaicas de autoconsumo sin excedentes en los cabezales de Baronía y Corral Blanc, con potencias de 369,6 kWp y 123,2 kWp, respectivamente. A ello se suman mejoras en el cabezal de Bobalar, donde se han instalado dos bombas de 11 kW y dos variadores electrónicos de frecuencia, así como la ejecución de un by-pass en la balsa del Carmen, con una conducción de 400 mm, que garantiza el suministro a las parcelas situadas aguas abajo.

Esta actuación se enmarca en la estrategia de la Conselleria para dotar al sector agrario de infraestructuras capaces de hacer frente al aumento de los costes de producción y avanzar hacia un regadío más eficiente y resiliente. “Nuestro compromiso se mide en hechos concretos”, ha concluido Barrachina, “y en Cota 220 la tecnología ya está generando un ahorro real para los regantes”.