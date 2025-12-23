Descubre las mejores decoraciones de Navidad del concurso de fachadas de Figueroles

Un año más el Ayuntamiento de Figueroles ha organizado el concurso de fachadas navideñas, balcones y ventanas, que cuenta también con el patrocinio de la empresa local Equipe Cerámicas. Una forma más de llenar las calles de luz, color y magia navideña en unas fechas tan señaladas y entrañables. Desde el propio consistorio remarcan que “el objetivo del concurso ha sido fomentar la participación ciudadana y crear un ambiente único en las calles con decoraciones navideñas llenas de ilusión”.

En esta sexta edición han participado dieciocho familias de Figueroles que han competido no sólo para mostrar su rostro más colorido sino también para conseguir los correspondientes premios.

Así pues, el primer premio, valorado en 250 euros, ha sido para Sergio Bellés Fornas, que ha mostrado una serie de vidrieras con temática religiosa propia de estas celebraciones.

La principal escena ha sido la del portal de Belén, con la Virgen, San José, el Niño Jesús, la mula y el buey; la segunda vidriera ha mostrado a los Reyes Magos en su camino, y la superior ha simbolizado la estrella que los guía. Una decoración que resulta llamativa durante el día pero que deslumbra por la noche al encenderse la iluminación, dando elegancia y belleza a las escenas.

Primer premio del concurso de fachadas navideñas de Figueroles. / Héctor Gozalbo

El segundo premio, con 150 euros, lo ha conseguido Secundina Monferrer Prades con la puesta en escena de diversos personajes navideños elaborados con Goma Eva y materiales reciclados, que ha titulado Navidad en familia.

Segundo premio del concurso de fachadas navideñas de Figueroles. / Héctor Gozalbo

Y el tercero, con 100 euros, ha sido para Paula Martínez Ros, que ha recreado la temática de la película Wonka’s, la fábrica de chocolates.

Elegida precisamente por su carácter creativo, colorido y evocador de la fantasía, valores que encajan perfectamente con el espíritu festivo. El universo Wonka’s representa imaginación, ilusión y un mundo mágico capaz de transformar un espacio cotidiano en una experiencia visual sorprendente. Además, es una temática reconocible por públicos de todas las edades, lo que favorece la conexión emocional con vecinos y visitantes.

Tercer premio del concurso de fachadas navideñas de Figueroles. / Héctor Gozalbo

Concurso de dibujo en el colegio Naram

Por otra parte, también se ha llevado a cabo el sexto concurso de dibujo, patrocinado también por Equipe Cerámicas, con la participación de los niños y niñas del CEIP Naram de Figueroles. La temática ha girado en torno a la celebración del tricentenario del municipio y, por eso, los más pequeños han plasmado en sus trabajos un paisaje, una leyenda o una escena del pueblo que representa esta efeméride.

Imagen de los premiados en el concurso de dibujo del colegio de Figueroles. / Héctor Gozalbo

Todos los participantes han recibido un diploma y un detalle, pero los ganadores y finalistas recibieron un pack de libros, un regalo sorpresa y un diploma. Los finalistas y ganadores por cursos han sido: Ángel Montañés Porcar, Iris Escrig Torner, Jeremías Albero Domínguez, Edric García Montes, Martín García Bellés, Varden Albalat Falcó, Valeria Izquierdo Gasch, Martina Porcar Boix, Biel Falomir Bellés y Mateu Falomir Bellés.