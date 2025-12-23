De emblemático convento en Castellón a centro para mayores

Durante años ha sido un espacio cerrado. Desde este viernes, el antiguo Convento de las Monjas Concepcionistas Franciscanas inicia una nueva etapa tras pasar oficialmente a manos municipales con un objetivo claro: reforzar la atención a las personas mayores.

El Ayuntamiento de Benicarló ha formalizado la compra del emblemático edificio, situado en la calle de Cabanes, tras culminar un proceso iniciado con la aprobación plenaria de una modificación presupuestaria de 1,5 millones de euros. La firma de la escritura pone fin a una larga operación que permite recuperar para uso público uno de los inmuebles más reconocibles del patrimonio local.

El objetivo del Ayuntamiento de Benicarló es darle un uso social al inmueble, especialmente vinculado a la atención de las personas mayores, con el deseo de convertirlo en una residencia. / MEDITERRÁNEO

El alcalde, Juanma Cerdá, anunció la adquisición durante una visita al convento y subrayó el vínculo emocional que mantiene la ciudadanía con el edificio. «Es un espacio muy querido y, por fin, ya es patrimonio municipal», señaló, destacando su integración en la historia y la identidad de la ciudad.

El futuro del convento pasa, principalmente, por su transformación en un recurso social vinculado a la atención de las personas mayores. El edificio, que se encuentra en buen estado de conservación, deberá adaptarse ahora a la normativa vigente para poder acoger un centro de día o, si el proyecto lo permite, una residencia. El desarrollo se hará de forma coordinada con la Conselleria de Servicios Sociales.

Imagen de la cocina del convento, que tras ser adquirido por el Ayuntamiento se convertirá en un centro para mayores. / MEDITERRÁNEO

La operación responde a una necesidad evidente. En la actualidad, la ciudad solo cuenta con un centro de día y las plazas disponibles no alcanzan para cubrir la demanda. La puesta en marcha de un nuevo equipamiento permitiría ampliar la capacidad y ofrecer una respuesta más ajustada a las necesidades de muchas familias.

Además de su uso asistencial, el convento conserva un importante valor patrimonial. La capilla, uno de los espacios más singulares del conjunto, podrá destinarse a actividades culturales y sociales, abriendo el edificio a la vida pública. «Es un lugar que impresiona por dentro y que tiene muchas posibilidades», apuntó el alcalde.