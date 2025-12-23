Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Asciende a 18,5 millones de euros

Moncofa aprueba el presupuesto 2026 y solo Compromís vota en contra

El pleno ratifica el cálculo económico con el apoyo del gobierno del PP, abstención del PSOE y Vox, y rechazo de los nacionalistas

El pleno de Moncofa ha ratificado el presupuesto municipal para 2026.

Miguel Ángel Sánchez

Moncofa

Moncofa ha aprobado este martes el presupuesto municipal de 2026, que suma 18,5 millones de euros, como ya informó Mediterráneo. El equipo de gobierno popular votó a favor, mientras que el grupo socialista y Vox optaron por la abstención y Compromís se posicionó en contra.

José María Andrés, portavoz del PP, afirmó que las inversiones previstas son reales y fruto de la gestión de los últimos años, centrada en sanear las cuentas municipales. Recordó que aún queda por afrontar el desarrollo urbanístico de Belcaire Sur y destacó la aportación de administraciones como la Diputación y la Generalitat.

La portavoz socialista, Rosa Roca, señaló que su grupo se abstiene porque, aunque no avala el presupuesto, incluye propuestas que han defendido, como la peatonalización de la plaza de la Constitución.

Por su parte, desde Compromís, Noelia Peirats justificó el voto en contra de su grupo afirmando que solo se han aceptado 30.000 euros de sus propuestas, lo que demuestra que no abordan los problemas reales del municipio.

La portavoz de Vox, Carolina Villar, indicó que, aunque se han incluido propuestas efectuadas desde su formación, persisten políticas que no comparten, por lo que consideró que la abstención es la postura adecuada ante los presupuestos del próximo ejercicio.

