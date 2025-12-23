Asciende a 18,5 millones de euros
Moncofa aprueba el presupuesto 2026 y solo Compromís vota en contra
El pleno ratifica el cálculo económico con el apoyo del gobierno del PP, abstención del PSOE y Vox, y rechazo de los nacionalistas
Moncofa ha aprobado este martes el presupuesto municipal de 2026, que suma 18,5 millones de euros, como ya informó Mediterráneo. El equipo de gobierno popular votó a favor, mientras que el grupo socialista y Vox optaron por la abstención y Compromís se posicionó en contra.
José María Andrés, portavoz del PP, afirmó que las inversiones previstas son reales y fruto de la gestión de los últimos años, centrada en sanear las cuentas municipales. Recordó que aún queda por afrontar el desarrollo urbanístico de Belcaire Sur y destacó la aportación de administraciones como la Diputación y la Generalitat.
La portavoz socialista, Rosa Roca, señaló que su grupo se abstiene porque, aunque no avala el presupuesto, incluye propuestas que han defendido, como la peatonalización de la plaza de la Constitución.
Por su parte, desde Compromís, Noelia Peirats justificó el voto en contra de su grupo afirmando que solo se han aceptado 30.000 euros de sus propuestas, lo que demuestra que no abordan los problemas reales del municipio.
La portavoz de Vox, Carolina Villar, indicó que, aunque se han incluido propuestas efectuadas desde su formación, persisten políticas que no comparten, por lo que consideró que la abstención es la postura adecuada ante los presupuestos del próximo ejercicio.
Suscríbete para seguir leyendo
- De fábrica abandonada en Castellón a referente europeo
- Así será el nuevo mirador en una emblemática montaña de Castellón
- Una sentencia judicial pone en jaque dos décadas de desarrollo urbanístico en la playa de Almenara
- Buenas noticias para la Vall d’Uixó: El Consell anuncia el impulso de la ampliación del polígono industrial Belcaire C
- Un legado junto al mar que 'lo es todo' en este pueblo marítimo de Castellón
- Vecinos de la playa de Almassora junto al Serrallo: ¿están realmente protegidos, según el Consell Jurídic Consultiu?
- La Carxofa d'Or 2026 de Benicarló ya tiene dueño
- Bertolín empieza a urbanizar el nuevo polígono industrial de Almenara y Jysk ya tiene licencia de obra