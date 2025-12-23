Así es la Navidad que construyen los vecinos en un pueblo de Castellón

Un balcón iluminado con renos y árboles de Navidad, una fachada convertida en una casa de jengibre, con caramelos, nieve artificial y luces cálidas que llaman la atención de quien pasa, o una pequeña locomotora de madera rodeada de guirnaldas. Son solo algunos ejemplos de cómo la Navidad ha ido tomando forma en un pueblo de Castellón gracias a la implicación directa de sus vecinos.

Ese espíritu se vive estos días en Onda, donde la Navidad se ha construido, un año más, desde los barrios. El Ayuntamiento ha hecho público el fallo del IV Concurso de Decoración Navideña, una iniciativa que ha vuelto a transformar balcones, fachadas y calles en un gran escaparate festivo, con propuestas que combinan imaginación, trabajo artesanal y ganas de hacer comunidad.

La concejala de Comercio y Turismo, María Baila, destaca que el concurso demuestra que “la Navidad en Onda se construye desde la ilusión, la creatividad y la participación vecinal”, una idea que se refleja en calles más acogedoras y en espacios urbanos que invitan a pasear, detenerse y compartir.

Otra de las decoraciones realizadas por vecinos en Onda. / MEDITERRÁNEO

Premios individuales

En la categoría individual, el jurado ha valorado el diseño, el cuidado de los detalles y la integración de las decoraciones en el entorno urbano. El primer premio ha recaído en una vivienda de la calle San Miguel; el segundo, en la avenida Montendre; y el tercero, en la calle San Juan. Además, se ha concedido un premio especial a una decoración situada en la calle Miquel Peris por su originalidad y su propuesta diferenciadora.

Más allá de los premios económicos, que alcanzan los 700 euros en esta modalidad, el certamen reconoce a aquellos vecinos que dedican tardes enteras a montar luces, familias que convierten la fachada en un proyecto compartido y calles que cambian de aspecto durante unos días.

Los vecinos de Onda han llenado de luz e ilusión cada rincón de la ciudad. / MEDITERRÁNEO

Reconocimiento grupal

La modalidad grupal ha vuelto a evidenciar el fuerte tejido vecinal del municipio. Con premios de hasta 900 euros, el primer galardón ha sido para la asociación del Barrio El Castillo, un enclave que se ha consolidado como uno de los grandes referentes navideños de Onda. Sus vecinos decoran de forma coordinada la totalidad de las calles y organizan actividades abiertas a la ciudadanía, como encuentros vecinales, reparto de chocolate caliente, ambientación con disfraces y propuestas lúdicas que atraen también a visitantes de otros municipios.

El segundo y tercer premio han recaído en las calles Santa Rosa y San Blas, reconocidas igualmente por su trabajo colectivo y por su contribución a extender la ambientación festiva más allá de los puntos habituales del municipio.

El concurso forma parte de la programación navideña impulsada por el Ayuntamiento, junto a la ampliación de la iluminación y las actividades familiares, con el objetivo de dinamizar la vida en las calles y acompañar la actividad comercial durante las fiestas.

Otras actividades navideñas

La Navidad continúa en Onda con citas como las visitas de Papá Noel, las Campanadas Infantiles, el Campamento Real en el Castillo de las 300 Torres o la tradicional Cabalgata de los Reyes Magos, que pondrá el broche final a unas fiestas que este año brillan, sobre todo, por el trabajo y la implicación de sus vecinos.