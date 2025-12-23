El PSPV ofrece sus votos al PP para echar al alcalde de Jérica imputado por agresión sexual a dos menores
El secretario de Organización, Vicent Mascarell, reclama al nuevo secretario general del PP, Carlos Gil, que se estrene pidiendo la dimisión de su alcalde investigado por delito sexual
Redacción Levante-EMV
El PSPV-PSOE ha exigido hoy al nuevo secretario general del PPCV, Carlos Gil, que se estrene pidiendo la dimisión del alcalde de Jérica imputado por agresión sexual a dos menores y ha acusado al Partido Popular de ponerse de perfil ante el caso Jérica. Así se ha pronunciado este martes el secretario de Organización del PSPV-PSOE, Vicent Mascarell, quien ha lamentado que “el PPCV no haya sido capaz siquiera de condenar públicamente los hechos que conocidos la semana pasada y que no pueden quedar sin respuesta” y ha anunciado que los socialistas valencianos ponen a disposición del PP los votos de sus concejales en Jérica para una moción de censura. “Hay que liberar al municipio de un alcalde imputado”, ha declarado Mascarell.
Pregunta a Pérez Llorca
En este sentido, el dirigente socialista ha dicho que “es intolerable que el nuevo president de la Generalitat encubra a un presunto acosado de menores” y ha exigido a Pérez Llorca que “se deje de medias tintas y nos diga desde cuándo sabe que a uno de sus alcaldes se le está investigando por acoso sexual a menores”. Además, ha subrayado que “mirar hacia otro lado no es la solución, se necesitan medidas urgentes y contundentes”. Con todo ello, Mascarell ha reclamado a Carlos Gil, nuevo secretario general del PPCV, que “ponga orden en sus partido y le exija el acta de concejal al todavía alcalde de Jérica, depure las responsabilidades de todos los que le han encubierto, tanto a nivel provincial como regional.
