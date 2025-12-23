Segorbe revitalizará su casco histórico con nueva iluminación: La inversión supera los 220.000 euros

Segorbe da un paso más hacia la modernización de su casco histórico. La empresa Abel Górriz Eléctricas 2008 S.L. ha sido adjudicataria de una parte fundamental de las actuaciones de mejora de la zona histórica de Segorbe, proyecto que permitirá renovar la iluminación monumental de elementos catalogados como Bien de Interés Cultural (BIC) y modernizar la iluminación urbana en el centro histórico, con un presupuesto de 224.272,80 euros. Esta intervención forma parte de un plan más amplio que busca poner en valor el patrimonio histórico de la ciudad y mejorar la experiencia de ciudadanos y visitantes.

Las actuaciones previstas incluyen el desmontaje de proyectores antiguos, la instalación de 250 nuevos puntos de luz en las calles y plazas del centro histórico, así como la renovación de la iluminación de los elementos históricos. Gracias a ello, se logrará una iluminación homogénea, que destaca la arquitectura y los detalles de los monumentos, al mismo tiempo que mejora la eficiencia energética, reduciendo el consumo y las emisiones asociadas.

Entre los espacios beneficiados se encuentran el conjunto del MAES, el acueducto y la Torre del Verdugo, la muralla medieval, la muralla carlista del paseo de Sopeña, el Fuerte de la Estrella, así como la Iglesia de San Joaquín y Santa Ana, la Iglesia de San Pedro Apóstol, la muralla carlista de la avenida Sierra Espadán, el Seminario Menor Diocesano, el S.I.C.B. de Santa María y la Torre de la Cárcel. Cada uno de estos elementos recibirá un tratamiento específico para resaltar sus características históricas y artísticas, asegurando que tanto de día como de noche se puedan apreciar con la atención que merecen.

"La rehabilitación del patrimonio y la creación de zonas verdes ya ha comenzado, y la panorámica del casco antiguo está cambiando notablemente" Mari Carmen Climent — Alcaldesa de Segorbe

En el conjunto de estas obras, Segorbe destinará un total de 2.247.333 euros, recursos que forman parte del Programa de Mejora de la Competitividad y Dinamización del Patrimonio Histórico con uso turístico. Esta inversión ha sido concedida por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y financiada por la Unión Europea – Next Generation EU, reforzando así el compromiso de la ciudad con la innovación, la sostenibilidad y la valorización de su patrimonio histórico.

La alcaldesa, M.ª Carmen Climent, subraya la importancia de este avance. “Hemos cumplido una de las etapas más importantes, que era licitar y adjudicar todas las obras. La rehabilitación del patrimonio y la creación de zonas verdes ya ha comenzado, y la panorámica del casco antiguo está cambiando notablemente". "Este último conjunto de intervenciones permitirá que cada elemento de interés histórico y cada calle del centro histórico tengan la notoriedad que merecen, garantizando su óptimo estado para nuestros ciudadanos y visitantes", destaca.

Con esta actuación, Segorbe no solo moderniza su iluminación urbana y monumental, sino que también refuerza su atractivo turístico, fomentando que tanto residentes como visitantes puedan disfrutar de un casco histórico más seguro, accesible y visualmente impactante, donde la historia se muestra con la luz que merece.