Vinaròs gana la "lotería" europea con 6,4 millones para transformar la ciudad

La alcaldesa de Vinaròs, María Dolores Miralles, anunció este martes la confirmación oficial de una subvención de 6,4 millones de euros procedente de los fondos europeos EDIL (Estrategias de Desarrollo Integrado Local), una ayuda que calificó como "el mayor respaldo económico" obtenido nunca por el municipio. Con la resolución definitiva ya formalizada, Miralles describió la concesión como “la lotería” para la ciudad y subrayó que supondrá un punto de inflexión en su desarrollo urbano.

Durante su comparecencia, la alcaldesa detalló las actuaciones que se financiarán con estos fondos, orientadas a la sostenibilidad, la modernización de los espacios urbanos y la cohesión social. Entre ellas destaca la construcción del nuevo Auditorio municipal, uno de los proyectos más demandados por la ciudadanía. Miralles explicó que los pliegos para la redacción del proyecto están preparados y se someterán a aprobación en el pleno de enero, con la previsión de iniciar las obras a finales de 2026.

Otra de las inversiones será la regeneración de la plaza Primero de Mayo, para la que se espera tener finalizada la licitación de las obras con el fin de comenzarlas durante el primer cuatrimestre de 2026.

El tercer proyecto subvencionado es la creación de un corredor verde en el ámbito del Fora Forat, una iniciativa que la alcaldesa definió como una clara apuesta por la movilidad sostenible y la mejora de los espacios naturales y públicos de la ciudad.

La alcaldesa de Vinaròs, María Dolores Miralles, anunció este martes la confirmación oficial de una subvención de 6,4 millones de euros procedente de los fondos europeos EDIL. / Javier Flores

Reconocimiento al trabajo de la oficina de fondos europeos

Miralles quiso reconocer el trabajo “riguroso y constante” realizado tanto por el equipo político como por los técnicos municipales, con una mención especial a la oficina de fondos europeos. Asimismo, destacó que Vinaròs ha logrado situarse en la cuarta posición de la Comunidad Valenciana dentro de su categoría, por delante de otros municipios que no han obtenido la ayuda.

En clave política, la alcaldesa afirmó que este logro demuestra que “cuando hay proyecto y liderazgo, sí se puede”, frente a quienes dudan de la capacidad de avanzar. A su juicio, la concesión de la subvención coloca a Vinaròs entre las ciudades que apuestan por el progreso y no se conforman.

Aunque el plazo de ejecución de algunos proyectos se extiende hasta 2027 o 2028, Miralles señaló que las líneas estratégicas ya están definidas. Admitió que determinadas actuaciones, como el auditorio, no estarán concluidas en 2027, pero garantizó que estarán en marcha y serán una realidad para la próxima legislatura.

La alcaldesa cerró su intervención reiterando su compromiso con la transparencia y concluyó con un mensaje contundente: “Hoy Vinaròs gana y la ciudad avanza”.