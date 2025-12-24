Nules se llena de citas temáticas y familiares

La recta final del año se va a llenar en Nules se citas temáticas para toda la familia, en especial para el público infantil y juvenil, de manera que puedan disfrutar de unas vacaciones repletas de opciones de ocio.

Dos programaciones centrarán los próximos días: el Nadal a la Plaça y el Nadal Jove, con dos escenarios distintos pero el mismo propósito, llenar de actividad la recta final del año.

Entre los días 27 y 30 de diciembre, en horario de 10.30 a 13.30 horas y de 16.30 a 19.30 horas, en la plaza Mayor habrá atracciones y talleres, organizado por la Concejalía de Infancia. Más amplia será la programación del Nadal Jove, con propuestas lúdicas en el Casal Jove, entre los días 29 de diciembre y 5 de enero. Incluyen una excursión el día 2 de enero y una actividad solidaria y comida de convivencia el día 5 para despedir la Navidad, para jóvenes entre 12 y 16 años.

Las fiestas nocturnas, como la de la Nit de Nadal, la de Fin de Año y roscón de Reyes ofrecerán música en casa, en el local multifuncional, para quienes quieran disfrutar plenamente de esas veladas sin tener que salir de la localidad.

Un año más, uno de los platos fuertes de la programación será la cabalgata de Reyes, a las 18.00 horas en Nules y a las 19.00 horas en Mascarell. Y como complemento, la campaña de comercio especial de Navidad, con el sorteo de un viaje a Disneyland París, entre otros incentivos.