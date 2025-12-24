El musical ‘Pinocho’ llega al auditorio de la Vall d’Uixó

Si por algo se caracteriza la programación especial de Navidad organizada y coordinada por el Ayuntamiento de la Vall d’Uixó es por la firme apuesta por la cultura y las asociaciones locales, además de mantener la celebración de las citas lúdicas más tradicionales, que a su vez son las más multitudinarias.

Es el caso de la San Silvestre, la fiesta especial de las campanadas (ambas el 31 de diciembre) y la cabalgata de Reyes (el 5 de enero), que edición tras edición tienen una respuesta masiva por parte de la ciudadanía y, por lo tanto, se convierte en el eje central de las actividades propuestas para estos días, en los que les Coves de Sant Josep volverán a convertirse en el epicentro de las propuestas familiares, con el Nadal Infantil a les Coves, del día 4 de enero, y el desembarco de los Reyes Magos, a su llegada al municipio, el día 5.

Unas citas indispensables que se complementan con otra como la popular feria de atracciones, que permanecerá abierta hasta el 6 de enero, y con la agenda cultural que para los próximos días incluye el musical Pinocho, en el auditorio, el día 26; los conciertos de la Schola Cantorum (en el auditorio el día 27) y de la Unión Musical (en el Teatro Carmen Tur, el día 3 de enero) y un clásico de estas fechas, el concierto Ens trobem a la Vall, en esta ocasión con Jesabel Esbrí, José Ángel González, Ricardo Castelló y Sara López, el día 28, a las 20.00 horas, en la iglesia parroquial de la Mare de Déu de l'Assumpció.