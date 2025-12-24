¿Mensual o trimestral? Burriana pregunta a los vecinos cómo debe ser el estacionamiento alterno
El consistorio de la capital de la Plana Baixa busca evaluar la percepción de los residentes tras las pruebas piloto, realizadas en dos sectores del municipio
La iniciativa cuenta con la colaboración de la Federación del Comercio de Burriana, que sorteará un vale de 100 euros entre los participantes
El Ayuntamiento de Burriana ha puesto en marcha un estudio técnico para conocer la percepción ciudadana sobre una posible modificación del estacionamiento alterno, que pasaría de una periodicidad mensual a una trimestral.
El objetivo del cambio es doble: por un lado, mejorar la fluidez del tráfico evitando los colapsos que se generan cuando muchos vehículos cambian de lado a la vez; por otro, facilitar el trabajo de servicios esenciales como la recogida de residuos, el mantenimiento de la vía pública y la limpieza.
La consulta forma parte de una fase de análisis y escucha activa, diseñada para que el equipo de Gobierno disponga de datos objetivos antes de tomar una decisión. El estudio analizará tanto las zonas donde ya se ha probado el modelo trimestral como el resto de la ciudad, con el fin de obtener una visión completa.
Para ello, se ha elaborado un cuestionario estructurado que combina valoraciones generales y preguntas basadas en la experiencia directa de los conductores. Entre los aspectos a evaluar destacan el grado de conocimiento de ambos sistemas, la valoración del posible cambio, sus ventajas e inconvenientes y la detección de necesidades de mejora en el estacionamiento.
El trabajo de campo se llevará a cabo mediante encuestas a conductores residentes en Burriana, mayores de 18 años, con una muestra mínima de 383 personas, lo que garantiza un nivel de confianza estadístico adecuado. Como incentivo para fomentar la participación, el Ayuntamiento y la Federación del Comercio de Burriana sortearán un vale de 100 euros entre quienes completen la encuesta.
El concejal de Vía Pública, Mario Trullen, ha destacado que “es fundamental conocer de primera mano la opinión de nuestros vecinos antes de realizar cambios estructurales en la movilidad urbana”. Y añade: “queremos saber si el sistema trimestral facilita realmente el día a día o si la ciudadanía prefiere mantener el modelo actual”.
