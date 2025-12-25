Burriana refuerza la seguridad con cinco nuevos vehículos policiales

El Ayuntamiento de Burriana ha presentado los cuatro nuevos vehículos híbridos Kia Sportage a la Policía Local, que ya se encuentran operativos y forman parte del parque móvil del cuerpo, reforzando así los medios materiales destinados a la seguridad ciudadana.

Se trata de cuatro patrulleros de tecnología híbrida y bajo nivel de emisiones, equipados con motor 1.6 con asistencia eléctrica y una potencia de 230 caballos, lo que supone una mejora notable respecto a los vehículos anteriores en términos de potencia, tamaño, habitabilidad y capacidad de intervención. Los nuevos vehículos incorporan puente luminoso de última generación, sistema de megafonía con memoria para la grabación de mensajes dirigidos a la población y, en la parte trasera, un módulo de oficina móvil que permite tramitar documentación y realizar gestiones administrativas a pie de calle, mejorando la atención directa a la ciudadanía.

Quinto vehículo

Además, el consistorio de la capital de la Plana Baixa ha adquirido un quinto vehículo, un Kia Niro híbrido de 130 caballos, que se incorporará al servicio en los próximos días. Este vehículo estará dotado de iluminación policial y kit homologado para el transporte de detenidos, ampliando las capacidades operativas del cuerpo.

El alcalde de Burriana inspecciona uno de los nuevos vehículos policiales. / Mediterráneo

Cabe añadir, que estas mejoras del parque móvil se suman a la incorporación el pasado verano de un nuevo furgón policial, destinado a las labores de investigación de accidentes de tráfico y controles relacionados con la seguridad vial, dotando a la Policía Local de medios especializados para este tipo de actuaciones.

Más de 20 nuevos agentes

Esta adquisición se suma a otras numerosas iniciativas impulsadas por el Ayuntamiento en los últimos dos años para fortalecer la seguridad en Burriana. En este periodo, la plantilla de la Policía Local se ha reforzado con más de 20 nuevos agentes, junto a la renovación de vehículos y uniformes.

Asimismo, se ha puesto en marcha el Grupo Operativo Canino (GOC), con la reciente adquisición de un vehículo específico para esta unidad, liderada por el agente Bolt, un pastor belga malinois de cuatro años, especializado en la detección y localización de estupefacientes, que ya presta servicio en la ciudad.

Valoración

El alcalde de Burriana, Jorge Monferrer, ha señalado: “La entrega de estos nuevos vehículos es un ejemplo más de cómo este equipo de gobierno trabaja cada día por mejorar la seguridad en la ciudad, dotando a la Policía Local de medios modernos, más potentes, más seguros y más sostenibles”. Asimismo, ha añadido: “Una Policía bien equipada debe estar dotada de las mejores herramientas para ofrecer un mejor servicio y una mayor cercanía a la ciudadanía”.