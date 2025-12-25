Exteriores «investiga» el caso del 'Niño de la guerra' de Rusia al que han dejado sin pensión en Castellón a sus 93 años

Empiezan a llegar respuestas sobre las razones que han llevado a uno de los últimos Niños de la Guerra a quedarse sin pensión y, por lo tanto, sin ningún tipo de ingreso y por lo que parece, no ha sido una medida generalizada que afecte a otras personas en su situación y ha sido consecuencia de la rigidez de la burocracia.

Como ya informó hace unos días este periódico tras recibir la petición de ayuda de Sergio Sangüesa y su mujer, de 93 y 86 años respectivamente, en el año 2005, el Gobierno de España, con José Luis Rodríguez Zapatero, aprobó una ley por la cual el Estado le reconocía el derecho a percibir una prestación a los niños que se vieron obligados a abandonar el país durante la guerra civil cuando eran menores y han vivido la mayor parte de su vida en el extranjero como consecuencia de aquella situación.

Desde ese momento, tanto Sergio como su esposa recibían esa cuantía mensual, además de una pensión rusa de 300 euros trimestrales, dado que ambos trabajaron más de 40 años en Rusia, el país en el que pasó su exilio él y donde la conoció a ella.

A principio del 2025, como consecuencia de las sanciones internacionales impuestas a Rusia por la invasión de Ucrania, España bloqueó todas las transacciones con los bancos estatales rusos, de manera que la entidad de Madrid en la que ambos recibían su pensión devolvió de manera irrevocable el dinero.

La situación de la pareja cambió de manera radical cuando hace varios meses, según él explica, les retiraron la prestación española y les dejaron sin ingresos.

El pago de esa prestación, como han indicado desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, le corresponde gestionarla al Ministerio de Exteriores, por la naturaleza de su concesión. Pues bien, a preguntas de Mediterráneo sobre el caso de Sergio Sangüesa, fuentes ministeriales han señalado que «se está investigando la situación en coordinación con el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa para determinar la causa y buscar una vía de solución».

De lo expuesto desde Exteriores se desprende que no ha sido una medida que haya afectado a todos los Niños de la Guerra que todavía quedan con vida y que, a priori, desconocen la causa.

Algo más de información ofreció el Ayuntamiento de Nules. Desde la Concejalía de Servicios Sociales, tras ser conocedores del problema por mediación de vecinos del municipio que han querido ayudarles, les han ofrecido acompañamiento en las gestiones ante la Seguridad Social y así han podido saber que para poder seguir percibiendo la prestación, según parece, es necesario presentar una documentación periódicamente. Sergio Sangüesa y su mujer no lo habrían hecho a tiempo.

Al tratar de subsanar ese retraso, hubo algún tipo de error en la recepción de esos papeles y, de forma fulminante, la Administración suspendió el pago. El concejal de Servicios Sociales, Ramón Martínez, confía en que, tras realizar una serie de gestiones para informar sobre la particularidad del caso, «se pueda solucionar pronto».

A esta pareja de ancianos solo les queda, por tanto, esperar y confiar que la Administración sea ágil en la resolución de este error, tanto como lo ha sido para suspender el pago de la prestación.