Angie Miralles Sancho, acaba de pasar a la historia de la capital de l'Alcalatén por ser la primera mujer que ha cantado la Albà de Nochebuena.

Aunque en la autoría de la letra ha habido mujeres que han ganado el concurso de Albades de l'Alcora, como Mª Luisa Ribés, Adela Maneus y, este año, Belén Martínez, no ocurría lo mismo en la interpretación. Durante más de cuatro siglos, la tonalidad masculina ha predominado en la elección del solista.

Este año, Angie Miralles fue la única candidata para cantar la Albà y, al ser mujer, la rondalla tuvo que ajustar la tonalidad para adaptarse a su voz. Este cambio supuso un esfuerzo adicional para los músicos, pero desde el Col·lectiu Pro Defensa de l'Albà destacan que el resultado fue emocionante, histórico y muy bien logrado.

“Ha sido un gran privilegio y un gran reto por el respeto que tengo a esta tradición", afirmó la protagonista. "Sentirme arropada por todo el colectivo de l’Albà me dio seguridad y fuerza. Quiero dar las gracias a mi tío Conrado, que adaptó la música para que también pueda cantar la Albà una mujer. Tenerlo bajo la batuta me dio el doble de seguridad”, añadió.

Una mujer protagoniza una tradición de Castellón por primera vez en 4 siglos / R. D. A.

Angie proviene de una familia ligada a l’Albà: su abuelo fue director de la rondalla y ahora lo es su tío. Contando a mi abuelo, en paz descanse, somos tres generaciones. L’Albà siempre ha estado presente en nuestra familia. Aunque no todos pudieron tocar en el altar, todos tenemos un vínculo especial con esta tradición. Dedico mi Albà a mi abuelo Conrado Sancho y a todas las personas importantes para mí, estén o no presentes”, señala

Orígenes de esta manifestación musical

La Albà, declarada Bien de Relevancia Local, es una manifestación musical documentada al menos desde el siglo XVII y uno de los elementos más característicos del folklore alcorino. Se trata de una pieza cantada que combina influencias de la jota aragonesa y de la albà valenciana, interpretada por un solista, la rondalla y un coro de unas 50 personas. Cada Nochebuena pone voz al nacimiento de Jesús, y este año fue especialmente significativa por escuchar por primera vez a una mujer como solista.

La continuidad de la tradición ha sido posible gracias al trabajo del Col·lectiu Pro Defensa de l'Albà, presidido por Arcadio Granell, al compromiso de sus integrantes y al apoyo del Ayuntamiento.

El Regidor de Cultura, Carlos Esteban, destacó que las tradiciones deben abrirse a la igualdad para poder crecer.

Como es habitual, se interpretaron dos albades. La primera, l’Albà a la Mare de Déu, con el lema “Dolça flama que mai mor”, se cantó en la iglesia al finalizar la Misa del Gallo. La segunda, l’Albà al Alcalde, titulada “Viu l’Alcora amb cor sincer”, fue obra de la Albadera d’Honor de este año, Belén Martínez, quien no pudo asistir por motivos familiares.

El pie y trobo de l’Albà a la Virgen María dice: “mare nostra, llum serena / portes pau al nostre cor / tot el poble et venera / dolça flama que mai mor”.

En la del alcalde: “Nit de llum i melodia / la il·lusió ix al carrer / Samu és alcalde i guia / viu l'Alcora amb cor sincer”.

Tanto la solista como la familia de la autora de la letra recibieron detalles cerámicos del Col·lectiu Pro Defensa de l'Albà y del Ayuntamiento, en una Nochebuena emotiva e histórica.