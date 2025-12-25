Torreblanca aprueba un presupuesto de 7 millones de euros comprometido con las necesidades vecinales

El Ayuntamiento de Torreblanca ha aprobado el presupuesto municipal para 2026, unas cuentas que ascienden a 7.020.000 euros y que, según ha destacado la concejala de Hacienda, Marta Llopis, reflejan “una gestión responsable, eficaz y centrada en las personas”, con el objetivo de impulsar el crecimiento del municipio sin aumentar la presión fiscal sobre los vecinos.

Durante su intervención en el pleno, Llopiz subrayó que el presupuesto continúa la línea de crecimiento sostenido iniciada por el actual equipo de gobierno, apostando por mejorar Torreblanca “sin que el esfuerzo recaiga siempre en el bolsillo de los vecinos”. En este sentido, uno de los ejes fundamentales de las cuentas es la captación de subvenciones externas, que permiten financiar proyectos clave sin que tengan que ser asumidos directamente por la ciudadanía.

Nuevos ingresos

Entre las principales novedades en ingresos, destaca el incremento de 125.000 euros procedentes de subvenciones vinculadas a la atención social, como el Servicio de Ayuda a Domicilio para personas dependientes, programas de intervención en infancia y adolescencia y la financiación de la escuela infantil. A ello se suma la reciente catalogación de Torreblanca como municipio turístico, que permitirá recibir dos nuevas subvenciones por valor de 70.000 euros, destinadas a gastos relacionados con este sector estratégico.

Asimismo, el presupuesto incluye una aportación de 248.000 euros del Plan Impulsa, que se destinará a la adecuación de una zona verde frente al campo de fútbol, junto a la calle Carles Salvador, y a continuar con la renovación del alumbrado público iniciada en 2024. La edil de Hacienda también puso en valor la gestión interna del consistorio, que ha permitido duplicar los ingresos por intereses bancarios, pasando de 40.000 euros en 2025 a 90.000 euros en 2026.

Las cuentas municipales reflejan también una evolución positiva de la actividad económica local, con un aumento de los ingresos procedentes del impuesto de actividades económicas y de la ocupación de la vía pública por terrazas, con incrementos del 10% y del 30% respectivamente, sin que ello haya supuesto una subida de tasas. Del mismo modo, crecen los ingresos y la inversión en cultura, como respuesta a una mayor oferta y a la buena acogida de las actividades culturales por parte de la población.

"Visión de futuro"

La alcaldesa de Torreblanca, Tania Agut, ha destacado que las cuentas aprobadas “son unos presupuestos realistas y con visión de futuro, pensados para dar respuesta a las necesidades reales de nuestros vecinos y vecinas y para seguir haciendo crecer Torreblanca de manera ordenada y sostenible”. Agut ha subrayado que se trata de “un presupuesto comprometido con las personas, que mantiene y mejora los servicios públicos, apuesta por la inversión y aprovecha al máximo los recursos externos sin aumentar la presión fiscal”.

Uno de los aspectos más destacados del presupuesto es su carácter social y fiscalmente responsable. Tal y como se aprobó en el pleno anterior, se han implantado bonificaciones fiscales que reducen la carga impositiva sobre los vecinos, lo que se traduce en 100.000 euros menos en el IBI, 10.000 euros menos en el impuesto de vehículos y 5.000 euros menos en la tasa de recogida de residuos, sin que ello implique recortes ni pérdida de servicios.

Contención en gastos

En el apartado de gastos, el presupuesto mantiene una línea de contención y ajuste a las necesidades reales del municipio. El capítulo de personal solo aumenta un 1%, con un incremento de 37.000 euros, mientras que el gasto corriente se incrementa únicamente para hacer frente a necesidades reales y a la actualización de precios en infraestructuras, edificios, maquinaria y energía eléctrica.

El presupuesto refuerza además áreas clave como la cultura, el deporte y las fiestas populares, con especial atención a la conmemoración del aniversario de la Carta Pobla, que contará con una programación cultural, histórica y participativa a lo largo de todo el año. También se incrementa la inversión en actividades deportivas, con el objetivo de acoger un evento de relevancia que situará a Torreblanca en el mapa y generará actividad económica.

Embellecimiento Urbano

Como novedad, se crean partidas estratégicas como la de Embellecimiento Urbano, dotada con 30.000 euros para la mejora de zonas verdes y mobiliario urbano, y la de sensibilización y concienciación ciudadana, con 6.000 euros. Además, se mantienen y refuerzan las subvenciones a las asociaciones locales, incorporando nuevas ayudas para la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y la Asociación de Bienestar Felino de Torreblanca.

La alcaldesa ha destacado también la reducción de gastos innecesarios y, especialmente, “la disminución a la mitad de las dietas políticas respecto a la legislatura anterior, como muestra de una forma de hacer política “responsable y ejemplar”.

El presupuesto de 2026 se presenta como unas cuentas equilibradas, comprometidas con el crecimiento de Torreblanca y sensibles a las necesidades vecinales, que apuestan por el desarrollo económico, la mejora de los servicios públicos, la identidad local y la calidad de vida, mirando al futuro con estabilidad y responsabilidad.