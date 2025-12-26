Almassora duplica el espacio para reciclar cápsulas de café

El Ayuntamiento de Almassora sigue avanzando con paso firme en la gestión de los residuos, a través del reciclaje y el respeto al medio ambiente. Los ocho pioneros puntos limpios de proximidad, los primeros que se instalaron en la provincia de Castellón, han duplicado el espacio para depositar cápsulas de café debido a la elevada demanda de este servicio, ya que son numerosos los vecinos que emplean estos puntos para reciclar.

Para habilitar un nuevo compartimento para las cápsulas de café se ha decidido retirar el de móviles y baterías, que registraba un uso casi esporádico. Estos puntos permiten, sin tener que desplazarse al ecoparque, el depósito de residuos domésticos de pequeño y mediano tamaño como pilas, pequeños enseres de vajillas o bombillas, que no pueden ser desechados en los contenedores convencionales ubicados en la vía pública.

El edil de Medio Ambiente y Gestión de Residuos, Juan Luis Marín, animó a los vecinos a seguir utilizando este servicio accesible las 24 horas del día «para seguir avanzando en sostenibilidad y en el cuidado del medio ambiente».

Ubicaciones

Los ocho puntos limpios de proximidad están distribuidos en las calles Trinidad y Constitución Española, la avenida José Ortiz, y las plazas Santa Isabel y Pere Cornell. Son accesibles para personas con movilidad reducida y permiten el depósito de entre dos y cuatro tipos de residuos en cada uno. Su diseño facilita un uso cómodo y seguro, y la incorporación del nuevo compartimento de cápsulas responde a la alta demanda detectada.

El seguimiento constante de su utilización permite al Ayuntamiento adaptar el servicio a las necesidades reales de los vecinos. Con estas mejoras, Almassora refuerza su compromiso con la sostenibilidad y la educación ambiental, consolidándose como referente en gestión de residuos en la provincia de Castellón.