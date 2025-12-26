El futuro Museu d’Història de Nules tendrá tres plantas y salas diáfanas

En marzo del 2023, el Ayuntamiento de Nules informaba de la compra de un antiguo almacén citrícola en desuso, con la intención de convertirlo en un nuevo museo de historia. El pasado 19 de diciembre, el pleno aprobaba un presupuesto municipal que incluye la inversión necesaria para reformarlo, 620.000 euros. Estos días, el concejal de Patrimonio, Guillermo Latorre, confirma que ya se está trabajando en su diseño.

El proyecto avanza, pero su ejecución no es inmenente. Así lo advierte el mismo edil, al recordar que «los trámites burocráticos son largos». Precisamente por ello, han empezado ya a dar los primeros pasos. La intención es, antes de acabar el año, «enviar la propuesta a la dirección territorial de Patrimonio para que dé su visto bueno». A partir de ese momento, prepararán la licitación.

Un estudio arquitectónico del municipio está ultimando el diseño, siguiendo las directrices de la concejalía sobre cuál se espera que sea el contenido. Guillermo Latorre avanza que tendrá tres plantas, que en su conjunto conformarán el relato de un «viaje cronológico», de manera que «el visitante pueda ubicarse fácilmente en la época que quiera conocer».

La planta baja, «donde se encuentra la muralla medieval original, que será visible, contará con la recepción, la tienda de turismo y museos de Nules, y las piezas arqueológicas más importantes». La primera planta se tematizará con la información y los recursos que hagan referencia al nacimiento de la población, «en la época medieval y la época moderna, donde los principales protagonistas serán los Moncada y los Centelles». Y la segunda planta, «relatará, sobre todo, el paso de la guerra civil por nuestro municipio».

Contenidos interactivos

El edil de Patrimonio precisa un poco más los contenidos al definir que el conjunto del museo incluirá «curiosidades del pueblo, como la evolución de la planimetría de Nules y Mascarell, además de paneles táctiles pensados en los más pequeños». Detalla que «jugaremos mucho con la ambientación y la sonorización, para que el visitante no sea un agente pasivo, sino todo lo contrario, queremos que sea una experiencia, además de una oportunidad de aprendizaje».

Otra de las premisas que desde el consistorio tienen claras es que quieren que sea un museo «limpio y diáfano», de manera que «los ojos vayan a lo importante».

Cuando casi han transcurrido tres años desde la compra del inmueble y después de una primera fase que incluyó una excavación y estudio arqueológico, que posibilitó el hallazgo de la mencionada muralla medieval original, el equipo de gobieron se acerca más a su propósito de ofrecer una alternativa al antiguo Museu d’Història, en la Capella de la Sang, convertido en sala cultural multifuncional, por su persistente problema de humedades, incompatible con exposiciones permanentes.