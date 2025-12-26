El nuevo trinquet de Moncofa, más cerca: Descubre los detalles

La Diputación de Castellón aportará 350.000 euros, mediante un convenio singular, para el proyecto de construcción de un trinquet y dos frontones en Moncofa. Esta infraestructura deportiva contará con un presupuesto de 1,1 millones de euros.

El primer teniente de alcalde, José María Andrés, ha mostrado su satisfacción por el respaldo de la institución: «Estamos muy satisfechos de que la Diputación apoye este tipo de iniciativas, ya que nos permite cofinanciar una infraestructura deportiva muy importante para nuestro municipio».

Andrés ha subrayado que la pilota valenciana es un deporte profundamente arraigado en Moncofa y estrechamente vinculado a la tradición y al sentir valenciano. «Esta contribución es sumamente importante y estamos muy contentos. La previsión es poder sacar el proyecto adelante el próximo año», añadió.

Ubicación

El futuro trinquet y los dos frontones se ubicarán en la parte baja del campo de fútbol, un espacio que en su día funcionó como segundo terreno de juego y que está en desuso, salvo para entrenamientos puntuales de las distintas categorías del fútbol local.

Según explicó Andrés, esta actuación permitirá aprovechar un terreno ya existente para ampliar la oferta deportiva del municipio. «Nuestro objetivo es ir incrementando las modalidades deportivas y concentrarlas, salvo el polideportivo municipal, en un mismo espacio, de manera que los usuarios puedan utilizar los vestuarios y aseos ya existentes en las instalaciones deportivas».

Demanda histórica

La construcción del trinquet es una demanda histórica de un buen número de vecinos aficionados a la pilota valenciana, muchos de ellos integrantes del club local. En la actualidad, todas las partidas se disputan en el frontón de Pedro Martí, por lo que la nueva infraestructura supondrá una mejora significativa para la práctica y promoción de este deporte.

Valoración

Por su parte, el alcalde, Wences Alós, ha destacado que gracias a la contribución y al apoyo de otras administraciones, así como al esfuerzo de los vecinos de la localidad, es posible impulsar y llevar adelante infraestructuras importantes. Se trata de proyectos cuya inversión resulta muy difícil de asumir únicamente con los recursos propios del Ayuntamiento, por lo que la colaboración entre administraciones y ciudadanía resulta fundamental.