Onda mantiene bonificaciones fiscales de hasta el 95% en 2026: consulta todas las ayudas

El Ayuntamiento de Onda ha presentado la Guía Fiscal 2026, el documento que reúne de forma clara el calendario tributario, las bonificaciones vigentes y las diferentes opciones de pago del próximo ejercicio. La principal novedad es la incorporación de un nuevo espacio web en www.onda.es, donde toda la información se ofrece de manera esquematizada, facilitando su consulta a cualquier vecino.

La concejala de Hacienda y Contratación, María Prades, ha explicado que el objetivo es “poner a disposición de los ondenses una información fiscal clara, accesible y ordenada”, permitiendo que cada contribuyente conozca de forma sencilla cuándo y cómo pagar sus tributos, así como las bonificaciones que puede solicitar. “Apostamos por una fiscalidad transparente y accesible”, ha añadido.

Información clara y accesible para el contribuyente

La Guía Fiscal 2026 detalla los periodos de cobro en voluntaria y las fechas de adeudo para recibos domiciliados, ahora también accesibles en el nuevo portal informativo. El espacio digital incluye plazos, formas de pago y trámites necesarios, mejorando la atención y facilitando la consulta.

El documento recoge igualmente todas las modalidades de pago disponibles: domiciliación bancaria, pago presencial en entidades colaboradoras, pago online con tarjeta desde la web municipal y atención presencial en el Servicio de Atención y Tramitación (SAT).

Bonificaciones fiscales para 2026

Onda mantiene en 2026 la reducción del 15% del IBI, además de varias bonificaciones orientadas a aliviar la carga fiscal de las familias. Entre ellas, la bonificación del 20% en el IBI para viviendas que instalen sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico de energía solar no obligatorios.

También se mantienen las bonificaciones del IBI para familias numerosas, que alcanzan el:

50% para familias de 3 a 6 hijos

para familias de 75% para familias de 7 a 9 hijos

para familias de 90% para familias con 10 o más hijos

Estas ayudas deben solicitarse en el Servicio Provincial de Gestión, Inspección y Recaudación de la Diputación antes del 31 de marzo.

En cuanto a la tasa anual de residuos, se contempla una bonificación del 50% para familias monoparentales, numerosas y en riesgo de exclusión social, siempre que la unidad familiar no supere el Salario Mínimo Interprofesional.

Ventajas para empresas y actividad económica

La Guía Fiscal 2026 incluye también ventajas para el tejido empresarial del municipio. En el IAE, se aplican:

Bonificaciones de hasta el 50% para empresas que generen empleo o utilicen sistemas de cogeneración.

para empresas que generen empleo o utilicen sistemas de cogeneración. Una bonificación del 95% para cooperativas .

. Descuentos del 20% para actividades industriales ubicadas en Onda o en zonas alejadas del núcleo urbano.

En el ICIO, Onda mantiene la bonificación del 50% para obras en polígonos industriales con baja ocupación y en áreas industriales avanzadas, con el fin de incentivar la inversión y la actividad económica.

Toda la información completa puede consultarse en la Guía Fiscal 2026 y en el nuevo apartado habilitado en la web municipal www.onda.es.