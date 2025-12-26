Reabren al tráfico una de las principales arterias urbanas de Vinaròs tras una reforma de 1,2 millones

La avenida de la Libertad de Vinaròs ha reabierto este viernes al tráfico rodado, minutos después del mediodía, tras la reforma integral iniciada el pasado febrero. La actuación transforma por completo una de las arterias principales de la ciudad, que deja de ser una vía centrada únicamente en el paso de vehículos para convertirse en un espacio donde el peatón gana protagonismo, se calma la circulación y se fomenta el uso de la bicicleta gracias al nuevo carril específico.

Las obras, adjudicadas por 1,2 millones de euros financiados en su mayoría con fondos europeos Next Generation destinados a la reducción de emisiones, han permitido renovar las redes de saneamiento y pluviales, adecuar aceras, reubicar contenedores y plantar nuevo arbolado. Además, el Ayuntamiento incluye en el presupuesto municipal de 2026 una partida de 133.000 euros para mejorar la iluminación de toda la avenida.

Imagen desde un edificio de uno de los tramos reformados de la céntrica avenida Libertad de Vinaròs. / Javier Flores

El consistorio ha recepcionado la intervención, aunque quedan algunos remates pendientes, como la pintura de los pasos de peatones, que no se ha podido completar por la lluvia. La obra, que ha generado críticas desde la oposición y quejas vecinales, supone también una reducción notable de plazas de aparcamiento.

La avenida de la Libertad concentra una intensa actividad diaria: acoge numerosos comercios, dos colegios y el Palacio de Justicia a lo largo de sus 630 metros de longitud, entre la calle del Pilar y la avenida Leopoldo Querol, con una anchura de 16 metros.

Por ella circula a diario una gran cantidad de vehículos, motivo por el que su reforma se integra en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, la Agenda Urbana y el proyecto Smart City, que justifican esta transformación hacia un modelo más amable y sostenible.

La finalización de los trabajos coincide con la conclusión de otras actuaciones en la ciudad, como en la calle Arcipreste Bono, y con las obras en las calles San Pascual, Remedios y San José.