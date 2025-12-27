Almassora fija día y hora para sus campanadas infantiles

El Ayuntamiento de Almassora, a través de la Concejalía de Fiestas, ha organizado la tercera edición de las campanadas infantiles. “Esta propuesta permite que los más pequeños puedan vivir la emoción de despedir el año y dar la bienvenida al nuevo en un ambiente pensado para disfrutar en familia”, ha indicado el edil Arturo Soler, al tiempo que ha añadido que "queremos que los niños y niñas sean protagonistas de una mañana festiva, alegre y llena de ilusión”.

La jornada contará con un espectáculo infantil y se repartirán bolsas de golosinas sin gluten, garantizando así una celebración inclusiva para todos los asistentes. El reparto comenzará a las 11.30 horas para que las familias puedan prepararse y disfrutar con antelación del ambiente festivo.

La cita tendrá lugar el próximo 31 de diciembre, a las 12.00 horas, en la plaza de la Iglesia de la Natividad de Nuestra Señora, aunque el concejal de Fiestas ha animado a los asistentes a acudir a las 11:30 horas para disfrutar del ambiente y la animación que habrá desde esa hora.

Las campanadas de los mayores

La despedida oficial del año se celebrará también a las 00.00 horas en la calle Trinidad, delante de Caixalmassora, donde habrá discomóvil con DJ. La celebración arrancará a las 23.00 horas.

Esta iniciativa se enmarca dentro del calendario de actividades impulsado por el Ayuntamiento para ofrecer propuestas para todos los públicos durante las fiestas navideñas