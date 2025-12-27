Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Almassora fija día y hora para sus campanadas infantiles

La plaza de la Iglesia de la Natividad de Nuestra Señora será el punto de encuentro para despedir el año

Campanadas infantiles de 2024 en Almassora.

Campanadas infantiles de 2024 en Almassora. / Mediterráneo

Concha Marcos

Almassora

El Ayuntamiento de Almassora, a través de la Concejalía de Fiestas, ha organizado la tercera edición de las campanadas infantiles. “Esta propuesta permite que los más pequeños puedan vivir la emoción de despedir el año y dar la bienvenida al nuevo en un ambiente pensado para disfrutar en familia”, ha indicado el edil Arturo Soler, al tiempo que ha añadido que "queremos que los niños y niñas sean protagonistas de una mañana festiva, alegre y llena de ilusión”.

La jornada contará con un espectáculo infantil y se repartirán bolsas de golosinas sin gluten, garantizando así una celebración inclusiva para todos los asistentes. El reparto comenzará a las 11.30 horas para que las familias puedan prepararse y disfrutar con antelación del ambiente festivo.

La cita tendrá lugar el próximo 31 de diciembre, a las 12.00 horas, en la plaza de la Iglesia de la Natividad de Nuestra Señora, aunque el concejal de Fiestas ha animado a los asistentes a acudir a las 11:30 horas para disfrutar del ambiente y la animación que habrá desde esa hora.

Las campanadas de los mayores

La despedida oficial del año se celebrará también a las 00.00 horas en la calle Trinidad, delante de Caixalmassora, donde habrá discomóvil con DJ. La celebración arrancará a las 23.00 horas.

Esta iniciativa se enmarca dentro del calendario de actividades impulsado por el Ayuntamiento para ofrecer propuestas para todos los públicos durante las fiestas navideñas

