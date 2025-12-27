Benicàssim fija un criterio único de altura de las villas para zanjar las polémicas por las vistas al mar

Durante años, la forma de medir la altura de las villas en la primera línea de Benicàssim generó polémicas, denuncias y conflictos entre vecinos. Para resolver estas discrepancias, el pleno del Ayuntamiento de Benicàssim aprobó una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que unifica el criterio de medición en el tramo comprendido entre Eurosol y el Torreón.

Según explicó el concejal de Urbanismo, Carlos Díaz, la normativa permitía medir la altura desde la cota del terreno de cada parcela, lo que provocaba diferencias entre viviendas alineadas, aunque tuvieran el mismo límite urbanístico. Esta situación generó conflictos técnicos y polémicas entre propietarios, llegando incluso a denuncias.

El acuerdo aprobado establece que la altura de las villas de primera línea se mida siempre desde la acera de la avenida Ferrandis Salvador, garantizando igualdad entre parcelas y evitando interpretaciones distintas. De este modo, no se modifica la altura máxima permitida, sino el punto de referencia de medición, aportando seguridad jurídica en una zona donde las diferencias de rasante habían generado confusión.

Ajuste general para edificios de apartamentos en Benicàssim

La modificación del PGOU también incluye un ajuste para los edificios de apartamentos de edificación aislada (EDA1 y EDA2) en todo el municipio. Antes, la normativa establecía 4,5 metros para la planta baja y 2,90 metros para las plantas tipo, dimensiones insuficientes para cumplir con el Código Técnico de la Edificación.

Con el nuevo acuerdo, la altura de las plantas tipo se incrementa a 3,30 metros y la planta baja se ajusta a 3,50 metros, sin alterar significativamente la altura total de cornisa. Esto mejora el aprovechamiento interior y la adecuación de los edificios a la normativa vigente, adaptando los espacios mayoritariamente a viviendas en lugar de locales comerciales.

Modificación específica frente al hotel Azor y Bonaire

En el caso del conjunto situado frente al hotel Azor y Bonaire, la última parcela pendiente de edificar dependía de cómo se medía la altura de cornisa: desde la avenida Ferrandis Salvador o desde la calle Gimeno Tomás. El nuevo estudio de detalle fija un criterio uniforme y permite redistribuir la edificabilidad dentro del conjunto, sin aumentar la altura global, resolviendo dudas de estudios anteriores.

La modificación puntual del PGOU cuenta con el respaldo del Colegio de Arquitectos de Castellón y permanece en exposición pública durante un mes. Si no se presentan alegaciones, el acuerdo quedará aprobado de manera definitiva, aportando claridad y seguridad jurídica a la urbanización de la primera línea de Benicàssim.