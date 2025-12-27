Burriana moderniza la sala fitness de la Piscina Municipal
La actuación, con una inversión de alrededor de 15.000 euros, incluye la incorporación de siete nuevas máquinas
El Ayuntamiento de Burriana, a través de la concejalía de Deportes, continúa implementando la hoja de ruta establecida al inicio de la legislatura para la mejora y modernización de los espacios deportivos del municipio. La última actuación se centra en la instalación de las nuevas máquinas en la sala fitness ubicada en la Piscina Municipal Daniel Vidal Fuster.
La inversión destinada a esta mejora asciende a alrededor de 15.000 euros y la ha realizado la empresa F&H Fitness. De esta forma, durante esta semana se han instalado las siete máquinas nuevas de última generación, diseñadas para mejorar la experiencia de los usuarios y garantizar un espacio más cómodo, moderno y funcional para la práctica deportiva. “Hemos renovado los equiposmás utilizados y ya están disponibles para los usuarios ofreciendo un servicio de calidad a la ciudadanía que emplea estas instalaciones a diario”, ha explicado el concejal de Deportes, Fran Capdevila.
Otras iniciativas
Este nuevo equipamiento se suma otras iniciativas recientemente implementadas como la incorporación de un gimnasio móvil para fomentar laactividad deportiva al aire libre. Este nuevo servicio que busca fomentar hábitos de vida saludables, activar yrevalorizar el espacio público, así como acercar el deporte a todos los barrios, permite desarrollar actividad física dirigida en parques, plazas y paseos urbanos.La tipología deactividades que permite desarrollar incluye la actividad física saludable para adultos,programas de ejercicio para personas mayores, entrenamiento funcional, sesionesgrupales al aire libre, HIIT, Yoga, Pilates, entre otras, siempre en formato outdoor.
