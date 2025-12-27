Figueroles se llena de espíritu navideño con un variado ciclo de actividades
Este sábado habrá una feria para los niños en la plaza de la Iglesia (11.00 horas) y aplazan al día 31 la carrera San Silvestre solidaria
El Ayuntamiento de Figueroles organiza durante estos días un completo y variado programa navideño para celebrar unas fiestas entrañables y especiales. La propuesta está pensada para todas las edades, de modo que niños, jóvenes y mayores puedan disfrutar tanto del descanso como del ocio.
Este viernes, en la Casa de la Cultura, se llevó a cabo una merienda para la tercera edad y, a continuación, los asistentes disfrutaron de un baile con las canciones de Ximo Beri.
Este sábado hay programada una feria para los más pequeños, que comenzará a las 11.00 horas en la plaza de la Iglesia, con juegos tradicionales y elementos de madera. Por la tarde estaba prevista la carrera San Silvestre, organizada por la asociación de jóvenes de Figueroles que, finalmente, se celebrará el miércoles, 31 de diciembre. La inscripción consiste en una aportación voluntaria destinada a la asociación Marta y María y DJ XMas amenizará la cita.
La música volverá a ser protagonista este domingo, con la actuación, a las 18.30 horas, de la rondalla y coro de la ONCE de Castellón, en la Casa de la Cultura.
Los más pequeños podrán entregar sus peticiones al cartero real el 2 de enero, en la Casa de la Cultura, a partir de las 17.00 horas. Después, todos los participantes disfrutarán de una merienda popular.
Los días 3 y 4 de enero, los niños contarán con una completa agenda de entretenimiento. El viernes 3 habrá un espectáculo infantil con animadores que interpretarán canciones navideñas. El sábado 4 se celebrará un espectáculo de magia.
La recta final de la programación llegará el 5 de enero, con una colorida cabalgata de Reyes Magos (18.30 horas), que concluirá con el reparto de regalos en la plaza de la Iglesia.
El último acto festivo de estas Navidades tendrá lugar el 6 de enero, solemnidad de la Epifanía del Señor, con la tradicional Fiesta de la Plega dels Reis, que se celebra en Figueroles desde 1383 y que consiste en una recolecta y posterior subasta para recaudar fondos destinados al mantenimiento de la iglesia local.
