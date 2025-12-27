Onda se adelanta con una exitosa Nochevieja Infantil

Onda ha adelantado a este sábado su fin de año y ha celebrado la Nochevieja Infantil en La Cassola, donde han participado decenas de niños y niñas que han querodo darle una particular bienvenida al 2026. La divertida jornada ha contado con animación, música y actividades que han llenado el espacio de ambiente festivo y familiar, permitiendo a los más pequeños de la casa disfrutar de esta tradición tan especial.

Nochevieja Infantil en Onda bajo techo por la lluvia. / Mediterráneo

Además, tras triunfar en el programa de televisión El Hormiguero, Onda ha acogido la representación del espectáculo familiar My Bubble World en el escenario del Teatro Mónaco. El show ha ofrecido una experiencia visual y sensorial a través de la música, luces y burbujas, acercando el teatro a los más pequeños y fomentando el disfrute cultural en familia.

Lleno en el espectáculo ‘My Bubble World’ en el Teatro Mónaco. / Mediterráneo

Valoración del Ayuntamiento

Sobre la celebración de este día tan especial, el concejal de Juventud de Onda, Daniel Álvaro, ha destacado que «queremos una ciudad en la que crecer y disfrutar en familia, y estas propuestas forman parte de una Navidad completa, en la que desde el Ayuntamiento apostamos por la cultura accesible y que los niños y niñas sean el centro».

Espectáculo de la Nochevieja Infantil en Onda. / Mediterráneo

Ambas propuestas se enmarcan dentro del programa Nadal a Onda, con el que el Ayuntamiento ha vuelto a convertir al municipio en un gran espacio de encuentro intergeneracional durante las fiestas navideñas. Además, la Escoleta de Nadal ofrece a los niños y niñas durante las vacaciones escolares una amplia programación de actividades educativas y lúdicas.