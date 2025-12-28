Benicàssim vibra al ritmo de la música: 560.000 asistentes a sus festivales en 2025

Más de 560.000 personas han visitado Benicàssim a lo largo de 2025 motivadas por la amplia y diversa oferta de festivales musicales que acoge la ciudad. Este dato consolida al municipio como uno de los principales destinos musicales y culturales del Mediterráneo, con un impacto directo en la economía local y en la proyección turística de la ciudad.

Del total de visitantes atraídos por la música, un 16 % lo ha hecho a través de los distintos formatos organizados en el casco urbano, lo que refleja la apuesta del Ayuntamiento de Benicàssim por descentralizar la actividad cultural y dinamizar el tejido comercial y social de la ciudad más allá de los grandes recintos.

La combinación de festivales de gran formato con propuestas musicales repartidas por distintos espacios urbanos ha permitido “ampliar el perfil del visitante, alargar las estancias y favorecer un turismo cultural sostenible y de calidad. Sabiendo que vienen atraídos por la música y vuelven con el corazón a disfrutar de nuestro patrimonio natural, gastronomía y forma de vivir”, ha señalado la alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués.

Galería | Love Of Lesbian enloquece a los 'fibers' / Kmy Ros / Kmy Ros

Impacto de la programación musical

Desde el Ayuntamiento de Benicàssim se valora de forma muy positiva el impacto de la programación musical en 2025, destacando no solo la afluencia de público, sino también la convivencia, la seguridad y la capacidad de la ciudad para acoger eventos de primer nivel. Asimismo, se subraya la colaboración entre administraciones, promotores, fuerzas de seguridad y sector servicios como clave del éxito alcanzado.

Benicàssim continúa así reforzando su marca como ciudad de festivales, cultura y música durante todo el año, consolidando un modelo que combina ocio, identidad local y desarrollo económico.