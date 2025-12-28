Ya hay fecha: Burriana estrenará el primer centro de interpretación citrícola de la Comunitat Valenciana

El nuevo centro de interpretación citrícola de Burriana, impulsado por la Cooperativa Sant Josep con el respaldo de la Generalitat Valenciana, tiene prevista su apertura en febrero de 2026 y ya ha comenzado a darse a conocer con una primera jornada previa abierta al público.

El gerente de la Cooperativa Sant Josep, Juanmi Moros, explicó que el centro todavía no ha sido inaugurado oficialmente, pero que "la apertura se baraja para el mes de febrero, previsiblemente coincidiendo con las fiestas patronales de Sant Blai" aunque la fecha concreta de apertura oficial aún no está cerrada.

Mientras tanto, el espacio ya ha acogido una visita dirigida al público general, en la que participaron 25 personas inscritas a través de Burriana Turismo. La jornada permitió conocer de primera mano este nuevo espacio divulgativo dedicado a la citricultura, uno de los principales pilares históricos y económicos del municipio.

La visita estuvo guiada por el periodista e historiador Guillem Ríos, responsable del diseño y contenido de los 22 paneles informativos que conforman la exposición permanente.

El divulgador, Guillem Ríos, participó en esta visita piloto al innovador espacio dedicado a la citricultura / Mediterráneo

A lo largo del recorrido, los asistentes pudieron profundizar en la historia de la citricultura, con especial atención a la localidad, pero también a la comarca de la Plana y la Comunitat Valenciana, así como en el origen de la clementina fina y de la Clemenules, la variedad más emblemática.

En la jornada estuvieron presentes el concejal de Agricultura, Fran Capdevila, y la concejala de Turismo, Noelia Peris, además de responsables y personal de la Cooperativa Sant Josep de Burriana.

La actividad se completó con varias propuestas complementarias vinculadas al producto, como la degustación de zumo de Clemenules, la visita a un huerto propiedad de la cooperativa y la recolección de clementinas por parte de los participantes, en una experiencia que combinó divulgación, patrimonio agrícola y contacto directo con el territorio.

El nuevo espacio sobre la naranja acogió una visita piloto a la que asistieron 25 personas. / MEDITERRÁNEO

Segunda fase

Moros explicó que la reforma del edificio ya se ha completado y que el recinto es visitable, aunque todavía quedan algunos detalles por pulir antes de la apertura oficial. En este sentido, señaló que la próxima fase del proyecto se centrará en completar la exposición con materiales antiguos vinculados a la citricultura, como aperos y herramientas tradicionales.

Este centro es el primero de estas características en la Comunitat Valenciana. Se ubica en una alquería de les Alqueries de Ferrer que ha sido completamente restaurada y cuenta con un edificio principal de dos plantas, de unos 70 m2 cada una.

La planta baja alberga una exposición permanente con paneles informativos, fotografías históricas y material audiovisual y, además, durante las tareas de rehabilitación, se descubrió la antigua entrada de carros de la alquería, con las vías empedradas para las ruedas y los soportes de piedra donde descansaba el carro, que se ha conservado como muestra para mostrarla a los visitantes.

El proyecto cuenta con una inversión de 100.000 euros consignada en los presupuestos de 2025 de la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Agricultura.