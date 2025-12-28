El último temporal subraya la necesidad de más espigones en el litoral de Almenara

El fuerte temporal marítimo que ha azotado la costa de Castellón durante los últimos días ha vuelto a evidenciar la fragilidad del litoral sur de Almenara y la escasa efectividad de la actuación realizada recientemente por la Dirección Territorial de Costas. Los efectos del alto oleaje han mostrado que la intervención llevada a cabo no ha ofrecido los resultados esperados, dejando al descubierto importantes carencias en la protección del litoral.

Aunque el pequeño espigón construido hace apenas unas semanas ha cumplido con la función para la que fue diseñado, el resto del tramo afectado no ha corrido la misma suerte. El mar ha embestido con fuerza, arrastrando el material aportado y dejando la zona nuevamente expuesta a la erosión costera, una situación que tanto el Ayuntamiento como los vecinos temían desde el primer momento.

Si bien es cierto que el pequeño espigón construido hace apenas unas semanas ha cumplido con la función para la que fue diseñado, el resto del tramo afectado no ha corrido la misma suerte. / Miguel Ángel Sánchez

Desde que se realizaron los trabajos de aportación de material, impulsados por Costas en el litoral sur del municipio, existía gran expectación ante la llegada del primer temporal de invierno. Tras este episodio marítimo adverso, el diagnóstico es unánime: la intervención ha sido insuficiente para frenar el avance del mar.

La alcaldesa, Estíbaliz Pérez, ha señalado que «en el tramo sur del litoral de Almenara hacen falta, al menos, dos espigones», una reivindicación que trasladará formalmente en la reunión prevista con Costas durante los primeros días de 2026. Desde el consistorio consideran que la solución adoptada hasta ahora no responde a las necesidades de la zona ni a la gravedad del problema de regresión costera que sufre este sector.

Mil metros expuestos al mar

El proyecto de construcción de espigones y regeneración del litoral de Almenara no contemplaba defensas entre el espigón situado al final del paseo marítimo y los muros de la Gola de Queralt, un tramo de aproximadamente mil metros completamente expuesto al mar abierto. Los técnicos confiaron en que la dinámica natural de las corrientes permitiría la aportación de sedimentos de forma progresiva en toda esta franja costera.

La realidad ha demostrado que esta previsión no fue acertada. Hay alrededor de 300 metros especialmente vulnerables, donde cada temporal no solo arrastra el material aportado, sino que también erosiona la tierra firme, agravando el proceso de erosión litoral. Como consecuencia, el paseo de madera, que en su día estaba a más de 30 metros de la línea de agua, ha desaparecido prácticamente y en algunos puntos ha quedado engullido por el mar.

El consistorio insiste en la necesidad de que Costas actúe con urgencia y adopte medidas estructurales más contundentes para proteger el litoral sur. Alertan de que, si no se interviene de manera adecuada, las consecuencias serán cada vez más graves para la costa de Almenara y sus habitantes.