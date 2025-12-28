La Vall destinará en 2026 un millón de euros en dos expropiaciones: los proyectos

Casi un millón de los más de diecinueve que en el 2026 el Ayuntamiento de la Vall d’Uixó destinará a inversiones se van a gastar en la expropiación de terrenos. Una cantidad significativa que, en una parte, estaba prevista dentro del proyecto de reconstrucción del CEIP Rosario Pérez, pero otra es consecuencia de la obligación legal de las municipios de adquirir terrenos contemplados como dotacionales en su PGOU, en el caso de que los propietarios así lo soliciten.

El pasado 22 de diciembre, el pleno municipal aprobaba el presupuesto del año 2026, que en sus magnitudes principales ha marcado dos cifras históricas: los 56 millones de montante total y los 19 de inversiones, en un capítulo donde cobran especial protagonismo las obras financiadas con fondos europeos y las del plan Edificant, en ambos casos, con sustanciales aportaciones de las adminsitraciones estatal y autonómica.

En el apartado de los proyectos sufragados con fondos propios, entre las partidas más importantes por la suma total se encuentran las dos expropiaciones mencionadas, que rondan los 945.000 euros.

Una de ellas, de 1.890 m2, por la que el Ayuntamiento pagará algo más de 302.000 euros, formaba parte de los planes del equipo de gobierno desde que se pusieron en marcha las obras de reconstrucción del Rosario Pérez, con la adquisición de los terrenos necesarios para hacer posible el nuevo proyecto del colegio. Que ese pago se efectúe en el 2026 no afecta a la ejecución de las obras del centro educativo que, de hecho, avanzan dentro de los plazos previstos.

La segunda, que asciende a 642.253 euros, se corresponde con una parcela de 1.053,30 m2 entre las calles 12 y Margalló del barrio Carbonaire, y es consecuencia de la mencionada obligación legal establecida por la LOTUP, aprobada por el Consell en el 2021, que incorporaba el principio de «expropiación por ministerio de la ley».

Según el concejal de Urbanismo, Vicent Pitarch, la normativa establecía una moratoria para el plazo que podía transcurrir entre la aprobación del PGOU y el derecho de los propietarios de solicitar el pago por la consideración de ese suelo de titularidad privada como de interés público.

El artículo 110 de la Ley 1/2021 especifica que transcurridos cinco años desde la entrada en vigor del PGOU «sin que se lleve a efecto la expropiación de terrenos dotacionales que no hayan de ser objeto de cesión obligatoria», los afectados pueden «anunciar a la administración competente su propósito de iniciar el expediente de justiprecio».

Pitarch remarca que iniciado ese procedimiento «los ayuntamientos no tienen posibilidad de alegar nada, porque la ley reconoce a los propietarios ese derecho».

Zona verde sin plan a futuro

Los terrenos que adquirirá el Ayuntamiento se corresponden con una finca catastral contemplada como zona verde, para la que el equipo de gobierno no tiene ningún plan de intervención a corto o medio plazo, sin embargo, no tiene otra opción que comprarla.

El PGOU de la Vall es del año 1996, por lo que cumplirá 30 años en el 2026. En este tiempo, se han realizado modificaciones puntuales para facilitar la ejecución de proyectos, pero no han habido cambios a nivel general.