Nules negocia la compra de un edificio en la plaza Mayor para ampliar el ayuntamiento

El Ayuntamiento de Nules lleva algunos años adquiriendo viviendas abandonadas en el casco urbano para posibilitar diferentes proyectos de desarrollo, principalmente urbanístico. El objetivo para el año 2026 es poder comprar uno de los pocos inmuebles deshabitados existentes en la plaza Mayor.

Así se ha contemplado en el presupuesto que el equipo de gobierno aprobó el 19 de diciembre. En el capítulo de inversiones se han reservado 200.000 euros con ese propósito, aunque como precisa el concejal de Urbanismo de Nules, César Estañol, todavía no existe un acuerdo definitivo con los propietarios.

El edificio en cuestión está estratégicamente ubicado para los intereses del Ayuntamiento. De hecho, dibuja una L alrededor del nuevo consistorio, al tener fachadas tanto en la plaza Mayor como en la calle Pedro Alcázar.

Estañol explica que está considerado como una construcción histórica, por lo que, como tal, no puede realizarse una reforma cualquiera, al tener la fachada protegida. Esa circunstancia se convierte en un inconveniente importante para los dueños, según detalla el concejal.

El edificio tiene fachada protegida. / Mònica Mira

La casa lleva muchos años deshabitada y al deterioro habitual por la falta de mantenimiento, se suman problemas estructurales, que requerirían de una inversión considerable para mantener su uso como una vivienda. El edil de Urbanismo explica que, por esa razón, los propietarios se pusieron en contacto con el equipo de gobierno para plantear la posibilidad de que el Ayuntamiento lo comprara.

Por el momento, «estamos en negociaciones», precisa, pero «en el caso de que se llegara a un acuerdo, debíamos habilitar una partida en el presupuesto para poder hacer esa inversión».

Aunque la reforma de la nueva casa consistorial en el lugar que ocupaban los antiguos juzgados es reciente (se inauguró en el año 2011), el gobierno local considera «una oportunidad muy interesante» la posibilidad de poder comprar esa vivienda con miras a realizar una ampliación futura.

El alcalde, David García, indica que entre otros usos, podría ganarse espacio para un archivo municipal más accesible.

La vivienda está pegada al Ayuntamiento de Nules. / Mònica Mira

Préstamo para inversiones

La adquisición de la vivienda en cuestión se incluiría en la operación de crédito que el equipo de gobierno tiene previsto firmar para asumir buena parte de las inversiones más significativas contempladas para el año 2026. Un préstamo de siete millones de euros de los que 2,7 millones se destinarán a ejecutar tres obras contra las recurrentes inundaciones que sufren diferentes zonas del municipio, como las de los pasos subterráneos bajo la vía del tren o el entorno de las calles San Bartolomé, Padre Tomás Lucas o San Ramón.

Otra de las partidas importantes que quieren asumir con ese mismo préstamo es la de 1,5 millones para la reforma de edificios municipales, aunque por el momento no se ha precisado cuáles.

En la misma operación, se reservarán 760.000 euros para la ejecución del reasfaltado y mejoras en el camí Cabeçol, una de las vías principales de comunicación con la playa. Se habilitarán 620.000 para construir el nuevo Museu d’Història, en un inmueble adquirido en el 2023; 350.000 para la compra e instalación de cámaras de videovigilancia de seguridad ciudadana y tráfico; 300.000 para mejoras en vías públicas y 200.000 para reformas en el Teatro Alcázar.

Sobre este último edificio, el Ayuntamiento adjudicó recientemente la sustitución del sistema de climatización, con una inversión que ronda los 300.000 euros. El alcalde anunció en su día que también quieren mejorar la iluminación y cambiar el telón.