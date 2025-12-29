Benicarló repartirá 130.000 ‘coques’ en la fiesta de Sant Antoni
Los miembros de la cofradía han sido los encargados de elaborarlas
Miembros de la Confraria de Sant Antoni Abat de Benicarló se reunieron en el horno de la pastelería Ávila para elaborar un total de 130.000 coques que se repartirán con motivo de la festividad del próximo 16 y 17 de enero. Una actividad a la que no faltó el alcalde del municipio, Juanma Cerdá, quien quiso ser partícipe de este primer paso dentro de la preparación de lo que será la fiesta.
Lo siguiente será la confección del dimoni el próximo 2 de enero a manos de los Mayorales, el Homenaje, los presidentes y los niños de la grupa.
La ‘embolicà’
Las tradicionales coques serán envueltas en el típico papel blanco en el acto de l’embolicà, una cita abierta a toda la ciudadanía que tendrá lugar el 3 de enero en el Magatzem de la Mar a partir de las 16.00 horas.
Cabe recordar que los días centrales de la fiesta de Sant Antoni Abad arrancarán el miércoles 14 y jueves 15 de enero con la visita de la Dama 2026, Paula Tena, y los Mayorales a los distintos colegios y organismos educativos de la ciudad para comenzar con el reparto de coques.
El viernes 16 prenderá fuego la hoguera y el dimoni, dando paso a la primera cabalgata de carros y caballos, en la que se lanzarán coques y se enunciarán las populares loas por las calles de Benicarló. Para concluir, el sábado 17, se celebrará la misa en honor a Sant Antoni Abat en la iglesia de San Bartolomé, la bendición de los animales, el sorteo de premios y, ya por la tarde, la segunda cabalgata con la que se dará por concluida esta popular festividad en Benicarló.
Suscríbete para seguir leyendo
- De fábrica abandonada en Castellón a referente europeo
- Blanca Navidad en Castellón: Morella amanece cubierta de nieve
- Vinaròs gana la 'lotería' europea con 6,4 millones para transformar la ciudad
- Benicàssim fija un criterio único de altura de las villas para zanjar las polémicas por las vistas al mar
- Un legado junto al mar que 'lo es todo' en este pueblo marítimo de Castellón
- Fin de ciclo en un conocido comercio en la Vall d'Uixó: El sueño de una lectora que quiso ser librera
- Ya hay fecha: Burriana estrenará el primer centro de interpretación citrícola de la Comunitat Valenciana
- Un árbol de Navidad con 55.000 hojas de piña y 4.500 tapones de corcho sorprende en un pueblo de Castellón