Benicarló repartirá 130.000 ‘coques’ en la fiesta de Sant Antoni

Miembros de la Confraria de Sant Antoni Abat de Benicarló se reunieron en el horno de la pastelería Ávila para elaborar un total de 130.000 coques que se repartirán con motivo de la festividad del próximo 16 y 17 de enero. Una actividad a la que no faltó el alcalde del municipio, Juanma Cerdá, quien quiso ser partícipe de este primer paso dentro de la preparación de lo que será la fiesta.

Lo siguiente será la confección del dimoni el próximo 2 de enero a manos de los Mayorales, el Homenaje, los presidentes y los niños de la grupa.

El horno de la pastelería Ávila de Benicarló, el centro de la actividad. / Alba Boix

La ‘embolicà’

Las tradicionales coques serán envueltas en el típico papel blanco en el acto de l’embolicà, una cita abierta a toda la ciudadanía que tendrá lugar el 3 de enero en el Magatzem de la Mar a partir de las 16.00 horas.

Cabe recordar que los días centrales de la fiesta de Sant Antoni Abad arrancarán el miércoles 14 y jueves 15 de enero con la visita de la Dama 2026, Paula Tena, y los Mayorales a los distintos colegios y organismos educativos de la ciudad para comenzar con el reparto de coques.

Benicarló elabora 'coques' para Sant Antoni. / Alba Boix

El viernes 16 prenderá fuego la hoguera y el dimoni, dando paso a la primera cabalgata de carros y caballos, en la que se lanzarán coques y se enunciarán las populares loas por las calles de Benicarló. Para concluir, el sábado 17, se celebrará la misa en honor a Sant Antoni Abat en la iglesia de San Bartolomé, la bendición de los animales, el sorteo de premios y, ya por la tarde, la segunda cabalgata con la que se dará por concluida esta popular festividad en Benicarló.