Benicàssim prepara su mayor fiesta de fin de año con aforo de 3.000 personas

Benicàssim ultima todos los preparativos para acoger su mayor fiesta de fin de año, en una carpa más grande instalada en el Paseo Pérez Bayer y con un aforo fijado este año en 3.000 personas. La ampliación del espacio permitirá reforzar tanto los servicios como el dispositivo de seguridad y responde a la elevada afluencia registrada en los últimos años.

El Ayuntamiento ha autorizado este incremento de capacidad tras ampliar el recinto, lo que ha hecho posible reforzar el control de accesos, la vigilancia privada y los medios técnicos destinados a garantizar el buen desarrollo de la celebración. En años anteriores, el aforo se situó entre las 1.000 y las 2.000 personas, por lo que la actual edición marca un salto significativo en cuanto a capacidad.

El macroevento prevé un control estricto de acceso y permanencia en el recinto, con un sistema permanente de control de aforo y un operativo de seguridad privada compuesto por personal de admisión y cinco vigilantes de seguridad. El dispositivo se activará el 31 de diciembre durante la tarde, entre las 15.00 y las 21.00 horas, y de madrugada, desde las 00.00 hasta las 06.00 horas del 1 de enero, y se repetirá con motivo de la fiesta del roscón de Reyes en la noche del 5 al 6 de enero.

Agenda

La programación del último día del año arrancará a las 11.00 horas en la Carpa de Navidad con la fiesta infantil de fin de año, una actividad incorporada en los últimos años a la agenda navideña para que los más pequeños puedan vivir también sus propias campanadas y que se ha consolidado con éxito.

Ya por la noche, las campanadas para despedir 2025 se celebrarán frente a la iglesia de Santo Tomás de Villanueva antes de dar paso a la gran celebración nocturna.

A partir de las 00.15 horas, la orquesta The Luxe pondrá la banda sonora a la primera noche del 2026 en la carpa. Como refuerzo a la movilidad y la seguridad, el Ayuntamiento habilitará un servicio especial de bus circular nocturno durante la noche de fin de año y la del roscón de Reyes, con funcionamiento de 23.00 a 07.00 horas y paradas en el casco urbano, las urbanizaciones y los clubes sociales.

La carpa volverá a ser protagonista en la madrugada del 5 al 6 de enero con la celebración del roscón de Reyes, que arrancará a partir de las 00.15 horas y contará también con música en directo. La cita se suma a una tendencia cada vez más asentada, con visitantes que optan por despedir el año en Benicàssim y con una oferta hostelera que apuesta por adelantar la celebración con comidas especiales y tardeo, la conocida tardevieja.