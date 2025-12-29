Una emblemática fuente de Castellón cumple cien años: este es su legado
Construida en 1925 como parte de un proyecto para modernizar el acceso al agua en la villa, el popular monumento se ha consolidado con el paso del tiempo como uno de los símbolos patrimoniales, sociales y religiosos más arraigados del municipio
La Font de Sant Vicent de Llucena ha cumplido este año su centenario y, aunque no se ha celebrado ningún tipo de acto para conmemorarlo, su memoria colectiva forma parte del municipio. El monumento es un punto de interés no sólo histórico sino también natural, como la misma agua que emana de su caño. Además, la fuente está asociada también a la ermita homónima, un edificio del siglo XVIII, que está muy cerca.
La construcción de la font tuvo lugar en el año 1925 y surgió como un proyecto clave para la modernización del acceso al agua en la villa, como ocurrió en tantos otros municipios de la zona, en esa misma década. Si bien es cierto que por el momento no se conoce ningún documento que hable expresamente sobre las características de su construcción, queda patente que siempre ha gozado de una popularidad más que notable en el municipio. Tal vez, entre otras razones, por su emplazamiento y por su nombre asociado a un santo no sólo popular en la Comunitat Valenciana sino con gran arraigo en Llucena, al que desde tiempos inmemoriales se le ha tenido mucha devoción.
Además, no hay más que recordar que Sant Vicent predicó en el pueblo el 2 de octubre de 1412 y su predicación fue tan fructífera que tuvo un gran impacto en la fe de la gente sencilla del lugar. Se dice que habló sobre una piedra en la hoy conocida como plaza de España. Memoria que todavía pervive gracias a un mural de cerámica que da cuenta de ello. Razón de más que justifica de alguna forma el impacto que tuvo este poderoso predicador, taumaturgo y pacificador; que también la villa se rindió a sus pies para siglos después dedicarle una fuente. Un emplazamiento que se convirtió con el tiempo en lugar de paseo, de encuentro y en el centro de la vida social.
Punto de encuentro
Por allí pasaban muchas familias no sólo a por el suministro vital del agua sino también para hablar, compartir noticias, realizar transacciones y por qué no decirlo, intercambiar chismes. Los más devotos también ofrecían su particular ofrenda de flores ante la imagen cerámica del santo misionero o depositaban alguna vela como promesa o petición. Un gesto que todavía hoy sigue llevándose a cabo.
Pero si algo queda patente y lo hará para la posteridad era utilizar la font para inmortalizar a personas y familias. En ese momento la fotografía estaba evolucionando pero aún era una actividad relativamente costosa, así que fotografiarse en un lugar representativo, bonito, significativo y a la vez económico (como una fuente) era muy frecuente, aprovechando además que era un espacio público bien cuidado y se convertía en un lugar ideal para tomar fotos importantes.
Cien años después de su construcción, la fuente de Llucena continúa siendo mucho más que un elemento arquitectónico o un punto de abastecimiento de agua. Es un testigo silencioso de la historia del pueblo, de las generaciones que han pasado por ella y de los momentos cotidianos que han dado forma a la vida local. Su permanencia y cuidado reflejan el vínculo de Llucena con sus raíces y su respeto por el patrimonio común. Preservarla no solo significa conservar una estructura centenaria, sino también mantener viva la memoria colectiva y asegurar que siga siendo, durante muchos años más, un lugar de encuentro y de identidad para el municipio.
