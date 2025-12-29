Los padres denuncian aulas sin calefacción y a 9 grados en la guardería de Morella: "Es insoportable"

Las familias de los niños y niñas que asisten a la guardería municipal de Morella han denunciado una grave falta de calefacción en las aulas de la escuela infantil este lunes, 29 de diciembre, con temperaturas que no superaban los 9 grados centígrados al inicio de la jornada, según han informado a Mediterráneo. Las familias aseguran que, al llegar al centro esta mañana, se encontraron con las aulas frías y la caldera sin funcionar, sin ningún tipo de comunicación previa por parte del Ayuntamiento.

“La situación era insoportable y no nos avisaron de nada; al llegar nos llevamos la sorpresa de que no había calefacción y las aulas estaban a 9 °C”, explican los progenitores, que califican la falta de información como una “tomadura de pelo” por parte del consistorio. Por el momento, no han recibido notificación oficial sobre las causas ni el tiempo estimado para la reparación.

Por su parte, varios trabajadores municipales que han preferido mantener el anonimato han señalado a este periódico que la caldera lleva varios días sin funcionar correctamente, apuntando a problemas crónicos en el sistema de calefacción. “La caldera falla constantemente y la calidad del pellet es mala, es la combinación perfecta para estar siempre con los mismos problemas”, manifiestan.

La indignación de las familias se suma a un malestar acumulado en los últimos meses. Ya en noviembre pasado, padres y madres llevaron termómetros a la guardería para comprobar por sí mismos las temperaturas de las aulas ante la falta de datos oficiales y el clima de desconfianza con el consistorio, algo que generó polémica pública en Morella y se llegó a tratar en el pleno municipal.

Las familias lamentan que cada vez que surgen problemas con la caldera, desde el Ayuntamiento se ofrecen explicaciones distintas y excusas, sin soluciones de fondo. “Cada vez que sucede algo con la caldera ponen una nueva excusa”, señalan, al tiempo que expresan su preocupación por las consecuencias de mantener a niños pequeños en aulas con temperaturas tan bajas, especialmente en pleno invierno.

Por parte del Ayuntamiento de Morella no hay declaraciones oficiales.