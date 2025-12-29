Vinaròs exhibe su universo de ‘Nanos i Gegants’ en miniatura
La exposición estará abierta durante todas las fiestas navideñas en la Capilla de Santa Victoria
Vinaròs consolida su exposición de miniaturas de Nanos i Gegants, una muestra que año tras año gana en dimensión y proyección cultural. La Capilla de Santa Victoria, conocida como la Casa dels Nanos i Gegants, acoge la cuarta edición de esta exposición, que reúne entre 135 y 140 figuras procedentes de distintos puntos de la geografía.
La colección incluye representaciones de gigantes, águilas y otros elementos tradicionales llegados de Cataluña, la Comunitat Valenciana, Aragón, Navarra --con especial presencia de Pamplona-- e incluso Bélgica. Buena parte de las piezas pertenecen a colecciones privadas de miembros de la Colla de Nanos i Gegants de Vinaròs, así como de jóvenes aficionados como Lauren, Iker y Carlos, lo que evidencia el relevo generacional y el creciente interés por esta tradición.
Destacado crecimiento
Desde la organización se destaca la evolución de la muestra desde sus inicios, cuando apenas alcanzaba el centenar de miniaturas, así como iniciativas para fomentar la participación, como el sorteo navideño entre los visitantes de un álbum de recortables de gigantes.
La exposición pone en valor el trabajo artesanal que hay detrás de cada pieza y contribuye a preservar unas tradiciones populares que forman parte del patrimonio cultural de Vinaròs.
La muestra podrá visitarse durante todas las fiestas de Navidad en la Capilla de Santa Victoria, principalmente en horario de tarde, a partir de las 18.00 horas, donde también se pueden contemplar las figuras originales de los Nanos i Gegants de la ciudad.
