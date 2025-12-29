Xilxes avanza el carril bici a la playa: licitación a principios de 2026 con 2,1 millones

Tras completar todas las modificaciones necesarias, la Generalitat Valenciana ya se encuentra en disposición de licitar el proyecto de construcción de un carril ciclo peatonal que conectará la playa de Xilxes con el núcleo urbano, separados por una distancia de alrededor de 2,2 kilómetros. El presupuesto inicial del proyecto supera los 2,1 millones de euros. La hoja de ruta se ha elaborado en los últimos meses y el plazo de ejecución previsto será de 12 meses desde el inicio de las obras.

Se trata, sin duda, de una excelente noticia para Xilxes. Por este motivo, el alcalde, Ismael Minguet, ha manifestado su «satisfacción de que la licitación esta muy cerca, lo que indica que, en el transcurso de este mismo año, se dará inicio a las obras». Asimismo, el primer edil destaca que «Xilxes ganará una conexión cómoda y segura entre el municipio y la playa, potenciando el uso de la bicicleta y la movilidad peatonal frente al transporte motorizado».

La nueva infraestructura discurrirá paralela a la actual carretera CV-2280 y contará con una separación mediante vegetación. El diseño estará orientado a garantizar la seguridad de peatones y ciclistas, especialmente durante la época estival, cuando se incrementa notablemente la conexión entre ambos núcleos, así como el tránsito de turistas y veraneantes que utilizan a diario los viales que actualmente unen Xilxes y su playa.

Actual estado de la carretera. / Miguel Ángel Sánchez

En la actualidad, la CV-2280 no dispone de un itinerario seguro para peatones y ciclistas, pese a ser el principal acceso entre ambos puntos. Aunque se trata de una vía recta y llana, los arcenes son estrechos y el tráfico supera con frecuencia la velocidad permitida, lo que supone un riesgo evidente para quienes se desplazan a pie o en bicicleta.

El conseller Martínez Mus presidió el acto de presentación del nuevo carril bici que unirá el casco urbano de Xilxes con su playa, en un proyecto que contempla una inversión que ascenderá a 2,1 millones de euros. / Miguel Ángel Sánchez

El proyecto contempla la construcción de un carril de tres metros de anchura, de uso exclusivo para peatones y ciclistas, separado de la calzada por una franja ajardinada de casi un metro, equipada con arbolado e iluminación solar. Además, se reducirá la anchura de los carriles destinados a los vehículos y se mejorará la iluminación en todo el trazado de la carretera.

Asimismo, el recorrido se integrará con la cicloruta CR-2437 Camí Eurovelo de la Platja de Xilxes, reforzando así la red de movilidad sostenible del entorno. La actuación se desarrollará íntegramente sobre terrenos de titularidad pública, lo que permitirá agilizar los trámites y acortar los plazos de ejecución de los trabajos, al no ser necesarias expropiaciones.

Segunda fase

Por otro lado, desde la Conselleria de Transportes, Infraestructuras, Medio Ambiente y Recuperación se está redactando el proyecto correspondiente a la segunda fase, que permitirá conectar el carril bici existente hasta los pies de la AP-7. En este tramo, de aproximadamente 300 metros de longitud, se plantea la construcción de una pasarela ciclo peatonal que salve la autopista y enlace con la rotonda del casco urbano de Xilxes que da acceso a la playa.

Cabe recordar que, en su momento, el proyecto tuvo que dividirse en dos fases debido a la previsión del Gobierno de España de construir un tercer carril en la AP-7, lo que implica la modificación del actual paso elevado. Este ha sido el principal hándicap del planteamiento inicial. De este modo, el proyecto ha avanzado para ejecutar los 2,2 kilómetros previstos y, posteriormente, completar la conexión total entre ambos núcleos urbanos con la segunda fase.

Actual estado de la carretera a la playa de Xilxes. / Miguel Ángel Sánchez

Para el alcalde del municipio, «es una gran noticia que la Generalitat Valenciana esté trabajando el proyecto de la segunda fase, porque con esta, se culminará una infraestructura que Xilxes lleva reivindicando muchos años».

Este proyecto no solo mejorará la seguridad de vecinos y visitantes, sino que también fomentará un modelo de movilidad más sostenible y saludable. La finalización de ambas fases consolidará una conexión directa y segura entre este municipio de la Plana Baixa y la playa, beneficiando tanto al turismo como a la vida cotidiana de la población.