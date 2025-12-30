Un coche cae en una zanja de las obras de la antigua N-340 en Vinaròs por la falta de visibilidad nocturna

Un coche cayó la noche del lunes en una de las zanjas de las obras de la antigua N-340 a su paso por Vinaròs, a la altura de la gasolinera de Verdera.

El conductor del vehículo, un utilitario gris, cayó cuando se incorporaba en dirección Barcelona desde el casco urbano a la carretera por el lugar incorrecto, debido a que la señalización con poca visibilidad no es lo suficientemente clara y la iluminación en ese tramo de noche brilla por su ausencia.

Sin daños personales

No hubo que lamentar daños personales, ya que la zanja donde el coche quedó atascado es, afortunadamente, estrecha.

En el tramo en cuestión, ya se han tomado medidas para señalizar mejor la incorporación de los vehículos a la carretera cuando acceden desde el casco urbano.