El Consell aporta 4,8 millones de euros más para el IES de Moncofa

La Generalitat Valenciana ha aprobado una resolución por la que incrementa en 4.824.571,33 euros la financiación destinada a la construcción del nuevo instituto, atendiendo así la solicitud presentada por el Ayuntamiento de Moncofa para actualizar el presupuesto del proyecto y garantizar su correcta ejecución.

Con este aumento, la inversión total prevista para el IES Palafangues asciende a 14.303.683,69 euros.

El Ayuntamiento de Moncofa solicitó en marzo del 2025 la modificación de la delegación de competencias en el marco del Pla Edificant, debido a la actualización de los costes y a la necesidad de asegurar la viabilidad de la obra. Esta petición ha sido ahora atendida por la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte.

El alcalde de la localidad, Wences Alós, explicó que «con esta cantidad se garantiza la construcción del nuevo instituto, ya que la adjudicación del proyecto asciende a 10.970.000 euros, mientras que la cantidad inicialmente prevista por el Pla Edificant era de 9,5 millones de euros».

De esta manera, «el incremento aprobado permitirá hacer frente al coste total del proyecto y, además, preservar una cantidad restante para afrontar posibles imprevistos que puedan surgir durante la ejecución de las obras y que podrían derivar en una paralización por falta de recursos», concluyó Alós.