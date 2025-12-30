Impulso histórico a la cuna de la cerámica en Castellón: Inyección de 3,3 millones del Gobierno para la nueva fase

El Gobierno ha ingresado al Ayuntamiento de l’Alcora los 3,3 millones de euros necesarios para comenzar, en junio de 2026, las obras de la zona fundacional de la Real Fábrica del Conde de Aranda, un proyecto clave para la recuperación del patrimonio industrial cerámico.

El Ayuntamiento de l’Alcora presentó oficialmente ante el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana el ambicioso proyecto de rehabilitación de este espacio histórico. Se trata de una actuación que cuenta con una subvención de 3,3 millones de euros, la mayor ayuda concedida en toda España para patrimonio a través de la última convocatoria del programa 2% Cultural, lo que supone un logro histórico para el municipio.

El alcalde, Samuel Falomir, destaca, entre otros aspectos, que el proyecto contempla la creación de una amplia plaza pública de 500 m², integrada en el conjunto histórico y concebida como un nuevo espacio de encuentro ciudadano.

La intervención permitirá recuperar más de 2.000 m² del conjunto fabril original, de los 9.000 m² adquiridos por el Ayuntamiento, donde se ubicaban los antiguos talleres, almacenes y espacios de gestión de la primera fábrica cerámica moderna del Estado español.

Tanto el alcalde como el director del Museo de Cerámica, Eladi Grangel, coinciden en que las obras está previsto que se inicien en junio, una vez se completen los trámites de contratación, adjudicación y licitación del proyecto.

Tal como explica el concejal de Cultura y Patrimonio, Carlos Esteban, «además de recuperar el valor arquitectónico e histórico del espacio, la actuación contempla su adaptación como centro cultural, museístico y de interpretación del patrimonio industrial cerámico, con usos culturales, educativos, expositivos y turísticos».

Estas obras permitirán que el conjunto de la Real Fábrica supere el 50% de superficie recuperada y accesible, reforzando su papel como epicentro cultural y patrimonial de la cerámica en la Comunitat Valenciana.

Tricentenario de la Real Fábrica

«Con esta intervención, l’Alcora da un paso decisivo hacia la celebración del tricentenario de la Real Fábrica (fundada en 1727) y se consolida como referente en la gestión activa del patrimonio industrial con proyección internacional», destacó el alcalde.

El conjunto patrimonial está declarado Bien de Interés Cultural desde mayo de 2019 y cuenta con un Plan Director que analiza de forma exhaustiva su evolución histórica, conservación y propuestas de actuación futura. Hasta la fecha, este proyecto ha logrado apoyos económicos, además del Ayuntamiento de l’Alcora, del Gobierno, la Generalitat Valenciana, fondos europeos, la Diputación, el Grupo Torrecid y la Caixa Rural Alcorina.

En esta línea, la Real Fábrica del Conde de Aranda se consolida como un espacio capaz de conectar patrimonio e industria y de posicionar a l’Alcora y Castellón en el mapa mundial de la cerámica. «Visitarla permite hacer ver que el producto cerámico de Castellón está arraigado en tres siglos de historia, calidad e innovación que lo hacen único en el mundo. Y esto ya lo están aprovechando varias empresas locales en su estrategia internacional», concluyó Esteban.