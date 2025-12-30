Multitudinària encesa de ciris en Vall d'Alba per a acomiadar el seu centenari
La plaça Major acull un emotiu i simbòlic acte on cada flama representa una història, un record i una generació
Vall d’Alba va viure aquest dimarts una de les vesprades més emotives de la seua història per posar el punt final a la celebració del seu centenari amb un acte carregat de simbolisme i sentiment. La plaça Major es va convertir en l’epicentre d’un municipi unit, on passat, present i futur es van donar la mà per a acomiadar un any irrepetible i donar la benvinguda a un nou segle d’història compartida.
Veïns i veïnes de totes les edats van formar part d’un acte que va ser molt més que una commemoració institucional. En un gest senzill però profundament significatiu, la ciutadania va participar en una encesa col·lectiva de ciris que, de manera progressiva, va anar donant forma a la imatge del centenari. Cada flama va representar una història, un record i una generació, il·luminant simbòlicament el camí recorregut durant cent anys i reforçant el vincle entre els qui van construir Vall d’Alba i els qui continuaran escrivint la seua història.
El cel es va sumar a aquest homenatge amb el so de cent carcasses, una per cada any d’història, que van omplir la vesprada de llum i color. Un gest carregat de significat que va servir com a reconeixement a les generacions que han construït Vall d’Alba, com a celebració del present i com a missatge d’esperança cap al futur.
Conclosos els actes del centenari, l’alcaldessa, Marta Barrachina, va destacar que "el centenari ha sigut una oportunitat extraordinària per a recordar els nostres orígens, agrair l’esforç dels qui ens van precedir i reforçar el sentiment de pertinença al nostre poble". I va subratllar també que l’aniversari "ha sigut viscut de forma molt intensa pels veïns i veïnes, que han participat activament en cada una de les propostes".
Un any ple d'activitats
Barrachina va recordar que “al llarg de l'any s'han celebrat nombroses activitats culturals, històriques i festives que han permés posar en valor el patrimoni material i immaterial de la Vall d'Alba, des de les seues tradicions fins als seus espais més emblemàtics”. En eixe sentit, va destacar també que “més enllà dels actes, el més important ha sigut comprovar com la ciutadania ha fet seu el Centenari, convertint-lo en un exercici col·lectiu de memòria, identitat i convivència”.
L'alcaldessa va ressenyar que la clausura del centenari, amb la plaça Major il·luminada pels ciris i el so de les cent carcasses, “resumix perfectament l'esperit d'enguany: unitat, orgull compartit i confiança en el futur que volem continuar construint entre tots”.
Amb aquest acte simbòlic i emotiu, la Vall d'Alba tanca oficialment la celebració dels seus primers cent anys d'història i afronta un nou segle amb la fortalesa de la seua identitat, la implicació de la seua gent i la il·lusió de continuar avançant com un municipi unit i amb mirada de futur.
