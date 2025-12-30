Niños con estufas por la caldera averiada en la guardería de Morella: el Ayuntamiento atribuye el fallo a la mala calidad del pellet

Las familias de la guardería municipal de Morella continúan denunciando las deficiencias en la climatización del centro después de que este lunes las aulas amanecieran a 9 grados centígrados, obligando a recurrir a estufas eléctricas como solución provisional.

Tras un primer día marcado por las bajas temperaturas y la falta de información previa, el Ayuntamiento ha remitido un comunicado a los padres y madres explicando las causas de la avería.

Según el consistorio, la caldera de la escuela infantil ha vuelto a dejar de funcionar, un problema que, aseguran, se repite desde su instalación. En el mensaje enviado a las familias, el Ayuntamiento señala que desde primera hora de la mañana la brigada municipal y la empresa técnica estuvieron trabajando para localizar el fallo, detectando una pieza rota atribuida a la mala calidad del pellet suministrado, que supuestamente no cumple con los pliegos técnicos de la licitación.

Desde el Ayuntamiento afirman que este mismo problema habría provocado la parada de tres calderas en los últimos días, por lo que la pieza se ha pedido con carácter urgente. Mientras tanto, se ha procedido a vaciar y limpiar la tolva, revisar posibles responsabilidades legales por incumplimiento de contrato y adquirir nuevos sacos de pellet para que la caldera pueda volver a funcionar en cuanto llegue el recambio.

"No queremos culpables, queremos soluciones"

Sin embargo, las explicaciones no han calmado el malestar. Las familias califican el comunicado como “la enésima excusa” y denuncian que ahora la responsabilidad se traslada a la empresa del pellet, a la licitación e incluso a gobiernos anteriores. “No queremos culpables, queremos soluciones”, insisten los padres y madres, que recuerdan que llevan dos inviernos consecutivos con problemas de calefacción en la guardería.

Como medida temporal, el consistorio asegura que se han instalado dos radiadores eléctricos en funcionamiento continuo, día y noche, y descarta la reubicación del alumnado debido a que otros espacios municipales, como el Club, están ocupados por la escuela de Navidad. “Que cambien la caldera, el pellet o que sea, pero que no nos cuenten cuentos como a los niños”, reclaman las familias, que exigen una solución estructural y definitiva para garantizar unas condiciones térmicas adecuadas en un servicio esencial como es la educación infantil.

El conflicto se suma a otros episodios recientes en Morella y en la comarca, donde las deficiencias en la climatización de centros educativos han generado protestas y una creciente desconfianza de las familias hacia la gestión municipal.