La Primitiva reparte más de 154.000 euros en Altura y dispara la expectación vecinal

El reciente sorteo de la Lotería de Navidad dejó con un sabor amargo a Castellón, pues tanto el Gordo como los principales premios pasaron de largo por la provincia. Pero el sorteo celebrado este lunes 29 de diciembre de La Primitiva ha hecho que la fortuna sonría a Castellón. Concretamente la alegría ha ido a parar a la localidad de Altura, donde un boleto ha sido agraciado con un premio de 154.329,92 euros correspondiente a la segunda categoría (cinco aciertos más el complementario).

El boleto premiado fue validado en la administración situada en la calle La Palmera, número 40, un punto de venta habitual para los vecinos del municipio, que ahora se convierte en epicentro de la ilusión y de las inevitables especulaciones. ¿Quién será el afortunado o afortunada? Esa es la pregunta que recorre desde esta mañana las calles del municipio, donde el anonimato del ganador alimenta la curiosidad vecinal.

Combinación ganadora

La combinación ganadora del sorteo número 156 estuvo formada por los números 13, 30, 35, 41, 47 y 48, con el complementario 06 y el reintegro 1. En toda España solo se registró un único acertante de esta categoría, lo que convierte el premio repartido en Altura en especialmente destacado dentro del sorteo.

Según los datos oficiales de Loterías y Apuestas del Estado, no hubo acertantes del premio especial ni de primera categoría, lo que incrementó el valor del segundo premio, alcanzando una cuantía nada desdeñable que puede cambiar la vida de cualquier familia. El boleto fue vendido a través de la web oficial de Loterías, aunque validado en esta administración local.