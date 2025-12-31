Lo más destacado del año: El 2025 rompe los pactos de gobierno en Burriana, Almassora y Benicarló

El 2025 ha sido decisivo a nivel político en Castellón. Coincidiendo con el ecuador de la legislatura, que culminará en mayo del 2027, los pactos de gobierno en Burriana (octubre), Almassora (mayo) y Benicarló (septiembre) saltaron por los aires.

En los dos primeros casos, explotaron, principalmente, por disputas internas en Vox, que trascendieron a los ejecutivos que conformaban con el PP. En la localidad del Baix Maestrat, la crisis se desató por las discrepancias entre los populares y dos ediles de Benigazlum.

Cambios de alcaldía

Estos terremotos políticos han abierto nuevos escenarios de gobernabilidad y han dejado en stand-by la aprobación de presupuestos para el 2026. En el ámbito institucional, cambiaron las alcaldías de Cabanes; Vilafamés; Figueroles, con el adiós de Luis Gregori (PP) tras 22 años; y Orpesa, con el regreso de Rafael Albert.

Benicàssim albergó el rodaje de la serie de Netflix 'En el círculo del asesino', que recrea la historia de los asesinatos de Joaquín Ferrándiz (JFV). Una de las protagonistas es la actriz Belén Rueda. Peñíscola sigue como ciudad-plató, con la llegada de series como la mediática 'Berlín'. / Mediterráneo

Más allá de la política, el ejercicio deja avances en proyectos estratégicos y desafíos comunes. Las obras de los espigones de Moncofa o el cierre de la Illeta de Orpesa destacan entre los trabajos para frenar la regresión del litoral de Castellón.

En energías renovables, los hitos han sido los anuncios de dos plantas de hidrógeno verde en Onda y l’Alcora, que supondrán inversiones millonarias y la creación de cientos de puestos de trabajo. Siguen sin grandes novedades los parques eólicos, con el interrogante de qué pasará con la línea de Muy Alta Tensión (MAT) en Els Ports. Asimismo, no paran las acciones para crear parques fotovoltaicos y de mejora de eficiencia energética.

Una de las noticias de mayor impacto este año fueron las cabras ‘voladoras’ en Jérica y la elevada proliferación de estos animales en el Alto Palancia. / Mediterráneo

También prosiguen las dificultades derivadas de las plagas de jabalís y mosquitos o, incluso, de conejos o cabras, que obligan a reforzar el control y la prevención.

El año deja avances urbanísticos significativos, con movimientos que acercan las obras al PAI Sant Gregori, en Burriana, o al PAI fantasma Belcaire Sur, en Moncofa. El barranco de Talavera, en Almenara, camina firme para ser un catalizador y referente industrial, sin olvidar las diversas políticas municipales para potenciar polígonos.

La lucha contra el éxodo rural no ha faltado, con acciones llamativas en pueblos como Tírig, Villanueva de Viver, Montán o Matet.

Este verano volvió la polémica en la playa de Orpesa por el abandono de tumbonas y sombrillas para reservar sitio pese a una campaña de concienciación. / Eva Bellido

Por su parte, progresan o ya son realidad el Central Park de Onda; la Real Fábrica y la nueva zona comercial de l’Alcora; la reapertura de la piscina de Benicarló; las obras del Centro de Estudios y la ampliación de plazas de párking en Peñíscola; el CEAM de Benicàssim, localidad que ya supera los 20.000 habitantes; la reactivación del IES Jaume I de Burriana, o el parque acuático y la Fàbrica de la Llum de la Vall d’Uixó.

2025 deja el centenario de Vall d’Alba como municipio, los 40 años de les Alqueries o el 400º aniversario del Crist de la Junquera de Xilxes. También la conexión de Torreblanca con la NASA, vacas escapadas en la Salzadella o el récord de visitas en les Coves de la Vall, donde un turista rompió una estalactita.